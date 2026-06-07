Una de las participantes confirmadas de MasterChef Celebrity 2026 sorprendió a sus seguidores al confesar su intención de ser mamá pronto. El anunció generó varios rumores alrededor de ella y su pareja.

Una participante de MasterChef Celebrity 2026 confesó su intención de ser mamá (Foto de Freepik)

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¿Quiénes son todos los participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2026?

El Canal RCN anunció la octava temporada de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina de la televisión colombiana, en el que un grupo de reconocidas figuras del entretenimiento nacional pondrá a prueba sus habilidades culinarias para quedarse con el gran premio de la competencia.

Hace un par de meses, confirmaron los nombres de los famosos harán parte de la competencia de este año. Entre ellos se encuentran:

Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona. Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.

Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López. Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.

Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano. Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.

Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos. Deportistas: Robert Farah

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¿Cuál fue la participante de MasterChef Celebrity 2026 que dijo que quería ser mamá?

Recientemente, una de las participantes seleccionadas de MasterChef Celebrity 2026 confesó su intención de convertirse en mamá próximamente. El anuncio sorprendió a su gran comunidad de seguidores en Instagram y TikTok, quienes no dudaron en comentar todo tipo de cosas.

Se trata de Paula Galindo, más conocida como Pautips, una de las creadoras de contenido más importantes en Colombia, quien se dio a conocer gracias a sus videos sobre belleza, moda, maquillaje y estilo de vida.

Pautips confesó su intención de ser mamá pronto (Foto de Canal RCN)

La influenciadora lleva más de 13 años siendo una figura reconocida en las redes sociales. Sin embargo, uno de los hitos que marcó su carrera fue su compromiso con el empresario Ronald Moscoso, con quien contrajo matrimonio en el 2023.

En repetidas ocasiones, Pautips ha comentado que le gustaría tener hijos con Ronald; sin embargo, el pasado 04 de julio, en plena celebración de la Copa Mundial 2026, compartió un video en el que sus intenciones se hicieron más notorias que nunca. Se trataba de una publicación en la que se abraza y besa con su pareja, mientras hay un texto que dice:

Y es que, si Dios quiere, este es nuestro último Mundial sin hijos.

Su video generó miles de reacciones entre su comunidad, quienes sospechan y rumoran que Pautips ya se encuentra embarazada.