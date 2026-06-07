Westcol causó revuelo al confesar a cuál equipo apoyaría si Colombia quedara eliminada del Mundial

El influenciador Westcol generó controversia al confesar a cuál equipo apoyaría en caso de que la Selección Colombia fuera eliminada del Mundial 2026.

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¿Cómo ha sido el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia ha sido una de las selecciones con mejor rendimiento en el Mundial 2026. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, la Tricolor terminó como líder del grupo K, donde también estaba Uzbekistán, Portugal y República del Congo.

En la fase de grupos, Colombia debutó con una contundente victoria sobre Uzbekistán con un marcador de 3 – 1. Después, consiguió ganarle a República del Congo con un gol de Daniel Muñoz, asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final y, por último, cerró la fase de grupos con un empate ante Portugal, resultado que le permitió conservar el primer lugar del grupo.

Así ha sido el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial (Foto de AFP/ Odd ANDERSEN)

Con respecto a los dieciseisavos de final, Colombia derrotó 1 -0 a Ghana con un gol de Jhon Arias a los 14 minutos. El equipo controló gran parte del partido y avanzó a octavos de finales.

En general, el desempeño de la Tricolor ha sido intachable, convirtiéndola en una de las favoritas del Mundial.

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¿A cuál equipo apoyaría Westcol si Colombia quedara eliminada del Mundial?

A través de una de sus transmisiones en vivo, el influenciador Westcol respondió a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores: ¿Si Colombia queda fuera a cuál selección apoyarías?

La respuesta del paisa sorprendió a muchos, ya que fue entusiasta y siempre enfocada en que la Selección Colombia no será eliminada del torneo:

Brother, Colombia no va a quedar fuera (…) ese Mundial es de nosotros.

Además, Westcol confesó que ya estaba haciendo sus preparativos para el momento en el que nombraran a la Tricolor como campeona del mundo. Sin embargo, generó controversia al afirmar que los rivales a los que se ha enfrentado Colombia no tienen buen nivel:

A Colombia le ha tocado un Mundial fácil (…) nos pudo haber tocado con equipos más difíciles

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¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026?

El próximo partido que disputará la Selección Colombia será contra Suiza el 07 de julio en el Estadio BC Place ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá. El encuentro hace parte de la fase de octavos de final del torneo.