La Selección de Colombia disputará su quinto partido en el Mundial 2026 este martes 7 de julio contra la Selección de Suiza en el BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra Suiza en el Mundial 2026?

El encuentro se dará a las 3:00 p.m., hora Colombia, y lo podrás disfrutar totalmente gratis a través de la pantalla del Canal RCN, o si prefieres verlo desde un dispositivo móvil también puedes hacerlo por medio de la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

Recordemos que, la tricolor logró pasar a octavos de final tras haberle ganado a Uzbekistán y República Democrática del Congo, haberle empatado a Portugal y en 16avos de final lograr superar a Ghana con un marcado 1-0.

Es importante mencionar que, si Colombia llega a perder el partido quedará automáticamente eliminada del Mundial 2026, sin ninguna posibilidad de seguir en competencia, pues en esta fase no depende de los resultados de otras selecciones para continuar.

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¿Qué pasa si Colombia empata contra Suiza en el Mundial 2026?

En caso de que Colombia llegue a empatar en su partido contra Suiza deberán irse al alargue, lo que quiere decir, que deberán jugar 30 minutos más.

Si el resultado sigue siendo un empate, las selecciones deberán irse a penales para definir el ganador.

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¿Qué pasa si Colombia gana contra Suiza en el Mundial 2026?

Si terminado en encuentro deportivo los cafeteros salen ganadores pasarán a cuartos de final y se enfrentarían contra la Selección de Argentina o de Egipto, según el equipo que gane en su duelo este 7 de julio a las 11:00 a.m.

Por el momento, los jugadores ya se encuentra en Canadá enfocados y entrenando para lo que será este partido, el cual tiene ansiosos a miles de fanáticos que tienen la esperanza de que Colombia continúe avanzando en el Mundial 2026 y pueda llevarse la anhelada Copa.

Mientras tanto, sus seguidores siguen al pendiente de cada detalle que ocurre con la Selección Colombia, la cual es dirigida por el profesor Néstor Lorenzo.