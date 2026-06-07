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Colombia hace historia en el Mundial 2026 con un récord que solo había conseguido Francia en 2018

La Tricolor se convirtió en la segunda selección en la historia de los Mundiales en alcanzar un registro que solo había logrado Francia antes de ser campeona.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Colombia historia en el Mundial 2026
Colombia hace historia en el Mundial 2026 (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)

Colombia se prepara para disputar su partido de octavos de final frente a Suiza, una instancia a la que regresa después de ocho años.

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La última vez que la Tricolor alcanzó esta fase fue en el Mundial de Rusia 2018, cuando quedó eliminada por Inglaterra por penales.

Mientras crece la expectativa por el encuentro, en redes sociales comenzó a circular un dato que sorprendió a los aficionados. Más allá de su buen rendimiento en la cancha, la Selección Colombia ya habría conseguido un curioso récord en esta Copa del Mundo, uno que hasta ahora solo había logrado Francia durante el Mundial de 2018.

¿Por qué Colombia hizo historia después de Francia en 2018?

En redes sociales, un usuario de X (antes Twitter) compartió una publicación que rápidamente comenzó a hacerse viral entre los hinchas de la Tricolor.

Según el dato compartido, Colombia se convirtió en la segunda selección en la historia de los Mundiales en utilizar cuatro combinaciones diferentes de uniforme durante una misma Copa del Mundo.

Hasta ahora, la única selección que había conseguido algo similar era Francia en el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que utilizó seis combinaciones distintas de uniforme. Curiosamente, el equipo francés solo repitió uniforme en las semifinales y en la gran final, torneo que terminó ganando.

Aunque se trata únicamente de una curiosidad relacionada con los uniformes, muchos aficionados comenzaron a tomar el dato como una especie de cábala o señal positiva para la Selección Colombia.

En los comentarios de la publicación, varios usuarios aseguraron que esperan que la coincidencia con Francia no termine solo en el uniforme, sino también en el resultado final del campeonato.

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¿Qué uniforme usará Colombia contra Suiza en los octavos de final?

Para enfrentar a Suiza, la Tricolor volverá a vestir su tradicional camiseta amarilla, acompañada de pantaloneta blanca y medias blancas, que incluyen un detalle con los colores de la bandera de Colombia en la parte superior, a la altura de la rodilla.

Con esta presentación, Colombia completará su cuarta combinación de uniforme durante el Mundial 2026. Anteriormente, la Selección ya había utilizado la camiseta amarilla con pantaloneta azul y medias blancas y rojas, la camiseta amarilla con pantaloneta blanca y medias rojas, además de su uniforme de visitante.

Más allá de la curiosidad que despertó este dato entre los aficionados, la ilusión de los colombianos está puesta en que la historia continúe escribiéndose dentro de la cancha con un nuevo paso hacia los cuartos de final.

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