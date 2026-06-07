Tembló en Colombia en la mañana de este lunes: ¿cuál fue su magnitud y en dónde se sintió?

En horas de la mañana de este lunes 6 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico que sacudió a Colombia.

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Durante las últimas semanas, se han reportado varios temblores que se han sentido en diferentes ciudades del país, pues tras el fuerte terremoto en Venezuela, los colombianos están alertas ante cualquier tipo de emergencia.

Precisamente, el doble sismo que sacudió a los venezolanos el pasado 24 de junio, se alcanzó a sentir en el país cafetero, pues la magnitud fue de 7.5 y 7.2; por eso mismo, hay temor que en Colombia se replique un terremoto así.

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Por ahora, los expertos no han dicho que eso pueda pasar, ya que en nuestro territorio es normal que los eventos sísmicos se den más de una vez al día en ciertas zonas específicas.

¿De cuánto es el temblor que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes?

De acuerdo con el boletín informativo del Servicio Geológico Colombiano, sobre las 3:36 de la mañana de este lunes 6 de julio se registró un nuevo evento sísmico que sacudió al país.

Alerta por nuevo sismo en Colombia. (Foto/ Freepik)

Según el registro, tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 92 km; su epicentro fue en San José del Palmar en Chocó.

Así mismo, sobre las 11:24 de la noche del domingo, otro temblor se registró en Colombia, con una magnitud de 3.0 y su profundidad de 133 km, pero en esta ocasión, su epicentro fue en Teorama, Norte de Santander.

¿Colombia debería prepararse ante un sismo como en Venezuela?

Esta es una de las preguntas que más se repite en Colombia tras el fuerte sismo de Venezuela que se alcanzó a sentir así, sin embargo, los expertos ya han mencionado lo que puede ocurrir y por qué en el país de cafeteros se sintió el terremoto de la otra nación.

Tembló en Colombia durante la mañana de este lunes. (Foto/ Freepik)

De acuerdo con el coordinador de la Red Sismológica Nacional en Colombia, Freddy Tovar, en nuestro país se sintió el evento sísmico de Venezuela debido a que hubo una baja profundidad u alta magnitud, pues eso hizo que las ondas viajaran por toda la corteza.

Además, explicó que el temblor que se registró el 24 de junio provocaba replicas que se podían sentir en Colombia, pero no fue puntual al decir si podría haber un terremoto de tal magnitud aquí.