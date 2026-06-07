Hincha de México se desplomó tras la eliminación del equipo del Mundial | VIDEO

La reciente derrota que dejó a México por fuera del Mundial 2026, sigue dejando imágenes virales en medio de la conmoción que ha generado su eliminación, pues el pueblo mexicano soñaba con quedarse con la victoria y avanzar a los octavos de final.

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¿Qué reacciones dejó la eliminación de México del Mundial 2026?

Tras la victoria del equipo inglés que logró vencer a México 3-2, en redes sociales han empezado a circular videos que dan cuenta del gran impacto que tuvo para muchos hinchas la eliminación de su equipo y lo que significó tener que despedirse de sueño de continuar avanzando en el campeonato.

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De hecho, recientemente, salió a la luz una grabación que le está dando la vuelta la mundo que evidencia a un aficionado bastante afectado mientras ve en la pantalla de su televisor cómo su país no logró anotar más goles durante el compromiso.

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En los primeros segundos, el hombre, desesperado intentaba mantener la ilusión de que el equipo podría empatar a su rival, sin embargo, conforme fueron avanzando los últimos minutos del encuentro, su ilusión empezó a desvanecerse hasta romper en llanto.

Hincha de México se vuelve viral tras su reacción luego de la eliminación del equipo del Mundial. (Foto de AFP/ CARL DE SOUZA)

¿Qué pasó con el hincha de México tras la eliminación del equipo del Mundial?

El momento más difícil del video, ocurre justo cuando el árbitro anuncia que el compromiso terminó, una señal que lleva al hincha a tirarse en el suelo y sufrir casi un at4que, pues entre el llanto y la rabia se rehusaba a aceptar el marcador final.

Como era de esperarse, el momento protagonizado por esta persona generó una ola de reacciones por los internautas, quienes se sumaron a la conversación para dar su punto de vista.

"Lo comprendo señor", "Quiero saber qué apostó el señor", "Le dio la garrotera", "Ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto", "Jugaron como nunca, perdieron como siempre", "Hicieron un partidazo pero el fútbol es así", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La emotiva reacción de un hincha de México tras su eliminación del Mundial. (Foto CARL DE SOUZA / AFP)

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, en un intenso partido disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.