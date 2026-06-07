Reconocida astróloga lanzó contundente predicción sobre Colombia vs. Suiza: este sería el resultado

La Selección Colombia se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

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Este martes 7 de julio, la Tricolor enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 con la ilusión de avanzar a los cuartos de final, una instancia que solo ha alcanzado una vez, en el Mundial de Brasil 2014.

En las últimas horas, una reconocida astróloga compartió una lectura astrológica sobre ambas selecciones y aseguró que Colombia tendría una clara ventaja para quedarse con la victoria.

Astróloga hizo fuerte predicción sobre Colombia vs. Suiza y sorprendió con sus probabilidades (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Qué dijo la astróloga sobre el partido entre Colombia y Suiza?

La astróloga Ivonne, quien suele publicar análisis astrológicos en su cuenta de X (antes Twitter), realizó una lectura basada en las cartas astrales de las dos selecciones.

Según explicó, tanto Colombia como Suiza comparten el mismo ascendente, Escorpio, por lo que ambas selecciones estarían regidas por Marte, planeta que relacionó con la fuerza, la competencia y el deporte.

Sin embargo, aseguró que ahí terminan las similitudes. De acuerdo con su interpretación, Suiza tendría una energía mucho más contenida, mientras que Colombia llegaría con un impulso mucho más fuerte.

"Suiza tiene a Marte natal de adorno. Colombia lo tiene en modo asalto", escribió.

La astróloga también afirmó que el equipo europeo llegaría al partido "sin batería", con un estilo más conservador y esperando reaccionar a lo que haga su rival.

Sobre la Tricolor, señaló que tendría una energía completamente distinta.

"Velocidad pura, ataques laterales e imprevisibilidad táctica que va a marear al reloj suizo", aseguró.

Asimismo, explicó que, para el encuentro del 7 de julio en Vancouver, Colombia llegaría impulsada por una energía expansiva.

La contundente predicción de una astróloga sobre Colombia vs. Suiza ilusiona a los hinchas (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

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¿Cuáles son las probabilidades de que Colombia gane según la astróloga?

Además de la lectura astrológica, Ivonne publicó un porcentaje sobre las posibilidades que tendría Colombia en este compromiso.

Según su predicción:

Brillo de Colombia: 95 %

Victoria en los 90 minutos : 75 %

: 75 % Empate: 20 %

20 % Derrota: 5 %

La astróloga aseguró que el único escenario en el que Colombia perdería sería por un "autosabotaje kármico monumental", mientras que considera que el panorama favorece ampliamente a la Tricolor.