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Famoso adivino se pronunció sobre Colombia en el Mundial: esto sucedería contra Suiza

Se volvió a pronunciar un reconocido adivino que acertó el pasado triunfo de Colombia y volvió a predecir qué sucederá contra Ghana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Famoso adivino hizo una inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial
Famoso adivino sorprendió con su pronóstico para Colombia ante Suiza. AFP/ ULISES RUIZ

Colombia clasificó a octavos de final en la Copa Mundial FIFA 2026 el pasado viernes 3 de julio, luego de vencer a Ghana, un equipo que o era fácil de vencer, sin embargo, Jhon Arias marcó el gol de la victoria en el primer tiempo.

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Ese ultimo juego de la tricolor estuvo lleno de buenas técnicas uy grande jugadas por parte de los jugadores, de hecho, anularon un gol de Lucho Díaz, pero aún así, lograron eliminar a su equipo rival.

Alrededor de ese partido, había temores de que un líder espiritual de ese país hiciera un trabajo en contra de los colombianos y por eso, algunos creen que la lesión de Jhon Córdoba se podría deber a eso.

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Así mismo, los dos países rompieron un récord durante su enfrentamiento, debido a que ambos tuvieron un cambio en los primeros quince minutos del primer tiempo y eso o se había visto en ningún mundial.

¿Cuál es la predicción de un famoso adivinador sobre el partido de Colombia Vs Suiza?

A través de redes sociales, se está viralizando el video de un famoso gatito que, adivina el triunfo de los equipos en el Mundial 2026, pues ya había acertado la victoria de Colombia contra Ghana el pasado viernes.

Famoso adivino sorprendió con su pronóstico para Colombia ante Suiza
Famoso adivino hizo una inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Así mismo, su predicción sobre el partido México Vs Inglaterra también lo predijo y por eso, algunos creen que sí sale lo que él adivina.

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Por eso, en esta ocasión, según su predicción, es que Colombia le ganará a Suiza; pues la forma en la que adivina es yendo a dos recipientes de comida y después de unos segundos de análisis, toma la decisión.

¿Qué se espera de Colombia en el Mundial 2026?, ¿pueden llegar a la final?

Hasta el momento, los adivinos, videntes y expertos del fútbol creen que Colombia le ganará a Suiza y puede llegar a cuartos de final en la Copa Mundial 2026; así mismo, exdirectores técnicos creen que la tricolor es candidata para alzar el trofeo.

Famoso adivino sorprendió con su pronóstico para Colombia ante Suiza
Famoso adivino sorprendió con su pronóstico para Colombia ante Suiza. (AFP/ Ulises Ruiz)

De acuerdo con análisis de personas conocedoras del deporte, si Colombia pasa a cuartos y le gana a Argentina, fácilmente puede llegar a la final y ser los ganadores de la copa del mundo.

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