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Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan revuelo tras importante anuncio

Los actores Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan reacciones tras hacer importante anuncio sobre su relación en redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo hicieron un inesperado anuncio
El importante anuncio de Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo. (Foto/ Canal RCN)

Una de las parejas de la farándula colombiana en Colombia que más recibe el amor del público es la que conforman los actores Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo , pues llevan más de ocho años de relación, la cuál nació en un set de grabación.

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Desde que su romance es público, sus seguidores no se pierden ningún detalle sobre ellos, pues admiran lo mucho que han durado y que, en medio de estar tan expuestos, no se han visto en medio de ninguna polémica.

Así mismo, sus fanáticos les preguntan sobre cuándo se van a casar y si tendrían hijos, pero ellos han llevado su relación con calma viviendo cada proceso que cada uno ha tenido, sin embargo, sorprendieron con una reciente publicación en sus redes.

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El clip que está generando tanta conversación debido al importante anuncio que hicieron, está recibiendo cientos de comentarios y reacciones, hasta de sus colegas.

¿Qué dijo Vivian Ossa tras revelar importante anuncio?

En el video que compartió la actriz el pasado domingo 5 de julio, apareció junto a su novio, Jerónimo Cantillo y en el texto del clip escribió: “Después de casi 10 años de relación, decidimos convertirnos en papas”.

El importante anuncio de Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo
La noticia que Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo acaban de confirmar. (Foto/Canal RCN)

Sí, papas sin tilde porque no habal de convertirse en padres, sino la papa que es un alimento.

En el clip, se ve a la pareja abrazada y sonriendo mientras que ambos sostienen el vientre de Vivian, pero esta ilusión se arruina cuando ambos desaparecen y de la nada aparecen unas papás sobre el mesón de su cocina.

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¿Cuáles fueron las reacciones tras el anuncio de Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo?

En los comentarios han llegado muchísimas reacciones de parte de los seguidores de Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo, pero así mismo, sus amigos dejaron sus respectivos mensajes, pues ellos también cayeron en la broma de los actores.

La noticia que Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo acaban de confirmar
Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo hicieron un anuncio inesperado. (Foto/ Canal RCN - Fereepik)

Una de ellas fue Verónica Orozco, quien dijo que se había ilusionado con la falsa noticia, mientras que otros creadores y actores se pronunciaban revelando que sí les había dado gracia.

Por ahora, no es oficial de que se conviertan en padres y claramente será decisión de ellos cuando lo deseen.

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