Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan revuelo tras importante anuncio

Una de las parejas de la farándula colombiana en Colombia que más recibe el amor del público es la que conforman los actores Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo , pues llevan más de ocho años de relación, la cuál nació en un set de grabación.

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Desde que su romance es público, sus seguidores no se pierden ningún detalle sobre ellos, pues admiran lo mucho que han durado y que, en medio de estar tan expuestos, no se han visto en medio de ninguna polémica.

Así mismo, sus fanáticos les preguntan sobre cuándo se van a casar y si tendrían hijos, pero ellos han llevado su relación con calma viviendo cada proceso que cada uno ha tenido, sin embargo, sorprendieron con una reciente publicación en sus redes.

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El clip que está generando tanta conversación debido al importante anuncio que hicieron, está recibiendo cientos de comentarios y reacciones, hasta de sus colegas.

¿Qué dijo Vivian Ossa tras revelar importante anuncio?

En el video que compartió la actriz el pasado domingo 5 de julio, apareció junto a su novio, Jerónimo Cantillo y en el texto del clip escribió: “Después de casi 10 años de relación, decidimos convertirnos en papas”.

La noticia que Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo acaban de confirmar. (Foto/Canal RCN)

Sí, papas sin tilde porque no habal de convertirse en padres, sino la papa que es un alimento.

En el clip, se ve a la pareja abrazada y sonriendo mientras que ambos sostienen el vientre de Vivian, pero esta ilusión se arruina cuando ambos desaparecen y de la nada aparecen unas papás sobre el mesón de su cocina.

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¿Cuáles fueron las reacciones tras el anuncio de Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo?

En los comentarios han llegado muchísimas reacciones de parte de los seguidores de Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo, pero así mismo, sus amigos dejaron sus respectivos mensajes, pues ellos también cayeron en la broma de los actores.

Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo hicieron un anuncio inesperado. (Foto/ Canal RCN - Fereepik)

Una de ellas fue Verónica Orozco, quien dijo que se había ilusionado con la falsa noticia, mientras que otros creadores y actores se pronunciaban revelando que sí les había dado gracia.

Por ahora, no es oficial de que se conviertan en padres y claramente será decisión de ellos cuando lo deseen.