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Tarotista hizo contundente predicción sobre Colombia en el Mundial: “la veo con más probabilidades”

Una reconocida tarotista aseguró que Colombia tendría más opciones que Portugal de avanzar en el Mundial y reveló hasta dónde cree que llegará la Tricolor.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tarotista predijo hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026
Reconocida tarotista lanzó inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

La Selección Colombia volvió a despertar la ilusión de millones de aficionados tras clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.

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Después de ocho años sin disputar una Copa del Mundo, la Tricolor igualó lo conseguido en Rusia 2018 y ahora buscará superar esa marca enfrentándose a Suiza por un cupo en los cuartos de final.

En medio de ese debate, una reconocida tarotista aseguró que Colombia tendría más opciones de llegar lejos que otras selecciones favoritas.

Tarotista hizo contundente predicción sobre Colombia en el Mundial: así le iría a la Tricolor
Reconocida tarotista reveló el futuro de Colombia en el Mundial y sorprendió con su predicción (Foto Luke Hales / AFP)

¿Qué dijo la tarotista sobre el futuro de Colombia en el Mundial 2026?

La conversación comenzó en X (antes Twitter), donde una usuaria comentó que veía opiniones divididas entre quienes creen que Colombia será la gran sorpresa del Mundial y quienes consideran que Portugal terminará levantando la copa.

La publicación llamó la atención de la tarotista Maia Zafiro, quien decidió responder con la interpretación que hizo de sus cartas.

Según explicó, las probabilidades estarían más del lado de Colombia que de Portugal.

"Yo veo a Colombia con más probabilidades", escribió la tarotista, descartando además que la selección portuguesa sea la campeona del Mundial 2026.

Maia Zafiro aseguró que, de acuerdo con su lectura, la Tricolor tendría opciones reales de alcanzar las semifinales del torneo, aunque aclaró que todavía no observa con claridad qué ocurrirá en esa instancia.

De cumplirse esa predicción, Colombia alcanzaría por primera vez una semifinal de una Copa del Mundo, convirtiéndose en la mejor participación de su historia. Hasta ahora, la instancia más lejana del combinado nacional fueron los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, la tarotista recordó que, para llegar hasta esa fase, Colombia tendría primero que superar a Suiza en los octavos de final y luego eliminar a Argentina en unos posibles cuartos de final.

Maia también explicó que continuará realizando nuevas lecturas durante el desarrollo del torneo y que varios resultados dependerían de los próximos partidos.

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¿Qué predijo Maia Zafiro para el partido entre Portugal y España?

Además de hablar sobre Colombia, la tarotista se refirió al duelo entre Portugal y España.

Según su interpretación, sería un partido muy aburrido y sin buenas jugadas. Incluso aseguró que veía posibles conflictos dentro del equipo portugués, con discusiones o tensiones entre algunos jugadores durante el encuentro.

A pesar de eso, afirmó que sus cartas favorecían a Portugal y que el equipo terminaría clasificando a la siguiente ronda.

Finalmente, recordó que el fútbol siempre puede sorprender y que ninguna predicción garantiza el resultado de un partido, ya que todo se define en la cancha.

Tarotista aseguró victoria de Portugal contra España
Tarotista aseguró victoria de Portugal contra España (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)
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