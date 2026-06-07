El 'oráculo del Caribe' habló: esta fue la predicción de Hidalgo para Colombia vs. Suiza

A un día de llevarse a cabo el partido entre la Selección Colombia frente a Suiza, recientemente se conoció la predicción de Hidalgo, el delfín que causó furor en redes sociales al predecir quién será el ganador del encuentro que se cumplirá el próximo 07 de julio.

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¿Qué predicción hizo el oráculo del caribe sobre el partido de Colombia y Suiza?

En medio de la emoción y la ilusión que mantiene unido a todo el país por el sueño de llegar a la final, el llamado oráculo del Caribe hizo una predicción que alimentó aun más la esperanza de que el triunfo sea para la 'Tricolor' y pueda avanzar a los cuartos de final.

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En el video que rápidamente acaparó la atención de Internautas y aficionados, se puede observar con lujo de detalle el instante en el que Hidalgo, el delfín, responde con movimientos a las siguientes preguntas.

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"Hidalgo, ya viene el partido Suiza frente a Colombia, a quién le vas a Suiza", frente al interrogante, el tierno animal niega con su cabeza y parte su cuerpo. Posteriormente, la joven entrenadora le dice si está del lado de Colombia, a lo cual éste responde de manera afirmativa.

Hidalgo, el delfín que predijo el triunfo de la Selección Colombia. (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Cuándo y a qué hora es el partido Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026?

Como era de esperarse, la respuesta de Hidalgo generó una ola de reacciones entre la hinchada, quienes esperan que su pronóstico pueda cumplirse y se el equipo dirigido por Néstor Lorenzo quien obtenga la victoria el próximo martes.

"Amamos a Hidalgo patrimonio Colombiano", "Si ganamos ponemos a Hidalgo en la bandera de Colombia", "Gracias Hildalgo, te amamos", "Todos somos Hidalgo", "Está es la señal que estaba esperando", "Desde ahora amo a Hidalgo", "Hidalgo se ganó mi corazón", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Esta fue la predicción que hizo un delfín sobre el partido de Colombia VS Suiza. (AFP/ Ulises Ruiz)

El partido entre Selección de Colombia y Selección de Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes 7 de julio.El encuentro se jugará en el BC Place, en la ciudad de Vancouver, y definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final del torneo.