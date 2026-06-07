Reconocido método acertó resultados del Mundial y ahora hizo su predicción para Colombia vs. Suiza

Inicia la cuenta regresiva para el esperado partido de Colombia Vs Suiza este martes 7 de julio, pues depende de este juego, la Selección podrá clasificar a cuartos de final y así ir avanzando en la Copa Mundial FIFA 2026.

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De cuatro partidos, la tricolor ha ganado tres y uno lo ha empatado contra Portugal; aquí demostraron que no son un rival pequeño y que pueden enfrentarse a cualquier equipo, pues han demostrado lo fuerte y seguros que están.

De hecho, en juego antes del Mundial, la inseguridad de los colombianos era uno de los factores que más les cuestionaban, pero tal parece que ya superaron esa barrera porque saben que pueden ganar un torneo de esta magnitud.

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Precisamente, esto ya lo está empezando a creer grandes figuras del fútbol, ​​quienes están viendo el avance de la tricolor y por eso, están apostando por ellos; Los expertos dicen que le pueden ganar a Suiza, un rival fuerte.

¿Qué dice el péndulo que predice el resultado final de los partidos en el Mundial sobre Colombia?

A través de Instagram, circula un video de una cuenta de un péndulo que predijo el resultado final del partido de Colombia de Colombia Vs Suiza.

El péndulo que acertó varios resultados volvió a pronunciarse sobre Colombia (AFP/ Carl Recine)

Aunque pareciera que no fuera la gran cosa, este colgante ha acertado varios partidos del Mundial 2026 y, de hecho, recientemente acertó sobre las victorias de Inglaterra, Noruega y Francia; por lo que genera confianza en su predicción.

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Por esto mismo, es que su adivinación sobre el partido de la tricolor está generando expectativas, ya que, según el péndulo, Colombia le ganará al país europeo.

¿Por qué se tienen tantas expectativas sobre el futuro de Colombia en el Mundial 2026?

Colombia debutó contra Uzbekistán en el Mundial 2026 y este primer partido, los jugadores sorprendieron con el sorprendente duelo que hicieron, pues se esperaba un buen resultado, pero no la manera en al que lo lograron.

Tras acertar varios partidos del Mundial, esta curiosa predicción ilusiona a Colombia. (AFP/ ULISES RUIZ)

Luego de Uzbekistán, la Selección le ganó al Congo y contra Portugal quedaron empatados y también le ganaron a Ghana, pese a que no fue un juego tan sencillo.

Pues la seguridad y el potencial es lo que han visto expertos como Zidane y Rio Ferdinand, quienes están apostando porque Colombia avance hasta la final.