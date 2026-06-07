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Alerta en la Selección Colombia: dos jugadores podrían perderse partido decisivo

Previo al partido de la Selección Colombia contra Suiza, Néstor Lorenzo hizo un llamado de atención que generó alerta.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Néstor Lorenzo durante una rueda de prensa.
Néstor Lorenzo lanzó advertencia a dos jugadores de la Selección Colombia. Foto | Juan Mabromata.

En medio de la emoción por el siguiente compromiso de la Selección Colombia en el Mundial 2026, recientemente se conoció que el director técnico de la amada 'Tricolor', les hizo un llamado de atención a dos jugadores que no pasó desapercibido y que, de alguna manera, generó preocupación entre la hinchada.

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¿Por qué Néstor Lorenzo le llamó la atención a dos jugadores de la Selección Colombia?

Y es que, pese a la gran participación que ha tenido el combinado nacional a lo largo del torneo, es importante que prestar especial atención a un aspecto que podría ponerlo en desventaja en lo que queda de campeonato, esto teniendo en cuenta que dos jugadores se enfrentarán con Suiza con una tarjeta amarilla acumulada.

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El riesgo, es que en caso de que los dos futbolistas vuelvan a recibir otra amonestación, no podrían jugar en el próximo encuentro de llegar a obtener la clasificación a los cuartos de final.

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Cabe señalar que, los dos jugadores que están en esta situación, son Richard Ríos y Jhon Arias, dos hombres que se han convertido en fichas importantes durante la Copa del Mundo, por lo que ahora su principal reto será tener que evitar a toda costa una nueva sanción.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo frente al riesgo que enfrentan dos jugadores de la Selección Colombia?

Precisamente, debido al peligro que esto podría significar para la Selección, el equipo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quiso recordarles a los jugadores lo que esto representa y la importancia de mantenerse alejados de una nueva amonestación, pues, de lo contrario, esta situación los llevaría a perderse los partidos más relevantes del torneo.

El secreto de Néstor Lorenzo antes de cada partido de Colombia que pocos conocían
El técnico de la Selección Colombia alertó a dos jugadores del equipo. (Foto ULISES RUIZ / AFP)

En el caso de Ríos, recibió una tarjeta amarilla durante el partido de Alemania en la fase equipos, Arias, por su parte, fue sancionado durante el compromiso contra Ghana, en un encuentro en el que Colombia aseguró su pase directo a los octavos de final.

En este tipo de escenarios, la FIFA establece que aquellos jugadores que acumulen dos tarjetas amarillas en diferentes partidos antes de los cuartos de final, no podrán jugar en la siguiente fecha.

La tradición que Néstor Lorenzo cumple antes de cada partido de Colombia
El mensaje de Néstor Lorenzo a dos jugadores de la Selección Colombia. (Foto ULISES RUIZ / AFP)

Por ahora, la hinchada colombiana continúa emocionada y expectante por lo que se vivirá este martes 07 de julio, un partido que desde ya mantiene a muchos con la ilusión de poder seguir avanzando a los cuartos de final.

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