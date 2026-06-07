¡Haaland hizo historia en el Mundial 2026! En la jornada de la Copa Mundial del del 5 de Julio, Noruega hizo lo que muchos creían imposible: eliminó a Brasil.

Noruega derrotó a Brasil 2-1 y ganó su lugar en los cuartos de final en la Copa Mundial del Fútbol 2026 (FOTO POR PAUL ELLIS / AFP).

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El noruego de 25 años logró los dos goles con los que Noruega clasificó a los cuartos de final y le ganó a la selección verdeamarela. El único gol de Brasil lo anotó Neymar, desde el punto penal, cuando ya solo restaban minutos para que terminara el partido que se celebró en el estadio de Nueva Jersey.

¿Cómo fue la celebración de Noruega tras derrotar a Brasil en el Mundial 2026?

Tras terminar el partido, los jugadores noruegos se acercaron para compartir este triunfo con sus seguidores y se instalaron en la cancha para presentar la remada vikinga.

En esta ocasión, fue Erling Haaland quien lideró la celebración. El delantero marcó el ritmo con un tambor, mientras sus compañeros y miles de fans replicaban la remada al mismo tiempo en el estadio.

Los comentaristas deportivos resaltaron que en esta oportunidad Haaland mostró su felicidad por el logro, algo que pocas veces es notorio en el futbolista noruego.

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Erling Haaland celebró la victoria de Noruega con la remada vikinga, que rinde homenaje a los antiguos navegantes del país (FOTO POR TIMOTHY A. CLARY / AFP).

¿Cómo celebraron los hinchas en todo el mundo el paso de Noruega a cuartos de final en el Mundial 2026?

Fue tan sorpresiva la victoria de Noruega para muchos, que en redes sociales se hicieron virales los festejos que se realizaron en distintos lugares del mundo. Miles de hinchas replicaron la coreografía en escaleras, estaciones de tren, calles, y sistemas de transporte en varias ciudades.

De acuerdo con las publicaciones que se difundieron, decenas de fanáticos se reunieron en Times Square en Nueva York, así como también en la estación de metro en Oslo, y en el Festival de Roskilde en Dinamarca.

Otro de los videos que se hizo viral en las redes, fue el de los miembros del Parlamento de Noruega, quienes recrearon la coreografía de la remada durante una sesión, cuando el presidente del parlamento Masud Gharahkhani inició el movimiento que emula estar remando un barco.

Luego, los demás asistentes de la reunión lo siguieron, y el video causó revuelo en los internautas. Incluso los soldados se unieron a esta ola de festejo y pilotos de aviones de combate F-35 también se unieron a la remada vikinga desde sus aeronaves.

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¿De dónde viene la celebración noruega liderada por Erling Haaland?

El baile representa el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones, los drakkars, que utilizaban los vikingos en la Edad Media para explorar nuevos territorios e iniciar exploraciones por Europa.

Aunque la coreografía ya ha sido parte de los triunfos de Noruega en ocasiones anteriores, alcanzó alta visibilidad ya que Haaland lideró esta celebración. Además, el hecho de que hayan eliminado a Brasil lo hizo aún más viral y miles de réplicas se difundieron rápidamente en las redes sociales.

De esta manera Brasil, selección pentacampeona del Mundial, se despide de esta edición. Neymar, quien como se mencionó anteriormente anotó el único gol de la verdeamarela en este evento deportivo, terminó llorando tras la eliminación de su equipo.

Asimismo, el jugador brasilero anunció horas después su renuncia a la selección de Brasil tras este suceso.