La selección de Inglaterra pasó a cuartos de final en el Mundial 2026, tras una victoria contra México 3-2. Sin embargo, durante la celebración, el mediocampista inglés Jordan Henderson sufrió una caída al intentar cruzar un cartel publicitario.

Jordan Henderson es un futbolista británico que juega como centrocampista en el equipo de Brenton F.C. de la Premier League (FOTO POR CARL DE SOUZA/ AFP).

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¿Quién es Jordan Henderson, el futbolista británico que quedó por fuera del Mundial?

Jordan Henderson es un futbolista británico que juega como centrocampista en el equipo de Brenton F.C. de la Premier League. Inició su carrera a los ocho años en la academia del Sunderland A.F.C. En el año 2008 debutó en la Premier League con su equipo de Sunderland.

Desde el año 2011 hasta el 2021, el mediocampista jugó para el equipo de Liverpool y fue parte de varios hitos importantes del equipo incluyendo ser capitán de este. El mediocampista también ha estado en otros equipos como Coventry City, Al-Ettifaq, Ajax y Brentford.

El volante intentó atravesar por encima una valla publicitaria para acompañar a sus compañeros en el festejo, pero perdió el equilibrio y sufrió una caída (RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

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¿Cómo fue la caída del futbolista británico Jordan Henderson en pleno Mundial?

Los jugadores de Inglaterra celebraban su victoria con los hinchas, tras pasar a la siguiente ronda del Mundial, en un sector del estadio donde había una mayoría de fanáticos ingleses.

El mediocampista, Jordan Henderson, que se encontraba en el banco de suplentes y no jugó durante todo el partido, intentó atravesar por encima una valla publicitaria para acompañar a sus compañeros en el festejo, pero perdió el equilibrio y sufrió una caída.

El futbolista recibió asistencia médica y tuvo que ser transportado en camilla fuera de la zona de juego. Posteriormente fue trasladado del estadio Azteca al hospital. La caída causó angustia entre sus compañeros y el equipo técnico.

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¿Qué dijo el director técnico de Inglaterra sobre la caída de Jordan Henderson en el Mundial?

De acuerdo con el director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, este episodio generó una consecuencia seria, pues se trata de la fractura de la muñeca.

Se lesionó la muñeca. En este momento se encuentra en el hospital, así que es una lesión bastante grave.

También agregó que el mediocampista se perderá lo que resta del Mundial. Por su parte, Harry Kane, capitán inglés, explicó que la caída ocurrió de manera accidental y le deseó pronta recuperación al futbolista.