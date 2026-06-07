Cristiano Ronaldo estalló contra periodista en plena rueda de prensa: esto sucedió

Previo a lo que será el partido de octavos de final entre Portugal y España, Cristiano Ronaldo, una de las grandes figuras del fútbol mundial, recientemente estuvo en una rueda prensa en la que, ademas de referirse al próximo encuentro, también habló de cómo se siente al estar en su último Mundial.

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¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y un periodista durante una rueda de prensa?

Sin embargo, uno de los momentos que terminó quedándose con toda la atención, fue el que protagonizó el futbolista con uno de los periodistas que estaban presentes en el lugar, pues frente a todos dejó en evidencia su molestia, pues, según lo comentó, él no le agrada al comunicador.

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"Ese chico que está por delante de él, aquel... a ese chico no le gusto... aquel, sí, tú, sé que no le gusto", comentó Ronaldo en medio de la ronda de preguntas.

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Ante las palabras del jugador de Portugal, el periodista omitió lo ocurrido y procedió a continuar con lo que tenía preparado haciéndole la siguiente pregunta: "¿Cristiano todo bien? un placer hablar contigo, quería saber qué es lo más difícil de jugar un mundial a los 41 años de edad...".

Cristiano Ronaldo y su respuesta tras incómoda pregunta de un periodista. (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)

¿Cuál fue el cruce que Cristiano Ronaldo vivió con un periodista durante una rueda de prensa?

Frente al interrogante, Cristiano no dejó pasar por alto la oportunidad para expresar ante la prensa su completa incomodidad por la presencia de ciertas personas, pues antes de responder puntualmente, sorprendió con una confesión.

"La cosa más difícil, hablar contigo, con algunos de ustedes, eres uno de ellos que conozco, aquellos a los que no les gusto especialmente, miro bien las caras de las personas, solo te veo un poco una vez y ya no te olvido", dijo 'El Bicho'.

Así fue el tenso momento que protagonizó Cristiano Ronaldo. (Foto: Mohammed ALSHEHRI / AFP)

Dicho esto y en medio de la incomodidad que generó su actitud, posteriormente aseguró que, jugar con la edad que tiene, ha sido una gran experiencia, pues finalmente es lo que ha estado haciendo a lo largo de su carrera, además de adaptarse a los cambios y ser enfático en que, pese a que no es el jugador de antes, sigue marcando goles.