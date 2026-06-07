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Revelan audios de Mariana Zapata y Juanda Caribe declarándose amor

Mariana Zapata y Juanda Caribe derrocharon romanticismo luego confirmar su relación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
mariana zapata y juanda caribe
Mariana Zapata y Juanda Caribe se declaran amor/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata y el cantante Juanda Caribe se mostraron muy amorosos luego de confirmar que están en una relación.

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¿Qué se dijeron Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La paisa reveló a través de su cuenta de Telegram, donde tiene miles de seguidores, unos románticos audios en los que de mostró muy cariñosa con el artista Juanda Caribe.

mariana zapata y juanda caribe se dicen te amo

Recordemos que, ambos se conocieron en La casa de los famosos Colombia, donde lograron tener una conexión especial y que luego de salir del reality se dieron la oportunidad de conocerse en sus realidades y poco a poco optaron por darse una oportunidad en el amor, la cual confirmaron hace pocos días.

Juanda Caribe estrenó el video musical de su canción "Lo Revivimos" y Mariana Zapata fue la modelo de la grabación.

Ambos hicieron el lanzamiento junto en compañía de varios seguidores y allí confirmaron su romance tras darse un beso público.

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Recientemente, Mariana Zapata y Juanda Caribe han pasado tiempo juntos en Barranquilla, donde decidieron grabar unos audios para sus más fieles seguidores y estos rápidamente los filtraron en otras redes sociales.

En la grabación, se escucha a los dos juntos hablar de lo mucho que se quieren y lo felices que están juntos.

audios de mariana y juanda caribe revelan como va su relacion

"Te amo, yo necesitaba un mentiroso en mi vida que me mintiera así de frente y hacerle creer que le creo", le dijo Mariana.

Juanda reaccionó y le indicó que si le dijera mentiras ya la tendría más enredada de lo que está.

"Yo también te amo, si yo te echara mentira ya te hubieras casado conmigo, uy me callaron (se escuchan besos)", expresó.

Los dos siguieron comentaron otros detalles, en los que evidenciaron lo bien que va su relación.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe son novios?

Los famosos han demostrando que su amistad ya avanzó, tanto así que se llaman "amor" para referirse al otro, pero en los audios Juanda al final dice que no saben que son, pero que la admira mucho.

Por el momento, los dos no han oficializado un noviazgo, pero espera que muy pronto esa propuesta esté presente.

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