Isabel Haugseng Johansen, novia del futbolista Erling Haaland, acaparó todas las miradas en redes sociales luego del triunfo de Noruega contra Brasil en el Mundial 2026.

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¿Cómo celebró la novia de Erling Haaland el triunfo de Noruega contra Brasil?

La Selección de Noruega, a la que pertenece Erling Haaland, clasificó a cuartos de final en el Mundial 2026 luego de competir contra la Selección de Brasil este 5 de julio con un resultado 2-1, donde el futbolista el delantero fue el responsable de hacer las dos anotaciones.

Luego de su victoria, la novia del jugador se dejó ver muy feliz en el Estadio, donde lo estaba acompañando demostrándole todo su apoyo en esta competencia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, compartió un carrusel con fotografías junto al deportista celebrando esta victoria tan importante para su país.

"Locura", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, la gran relación que sostienen y por su victoria.

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¿Qué palabras la dedicó la novia de Erling Haaland al futbolista tras su partido contra Brasil en el Mundial 2026?

La mujer también sorprendió al deportista al dedicarle románticas palabras en una historia en la misma red social, donde le destacó lo orgullosa que se siente de él y del desempeño que ha tenido hasta el momento.

"Estoy increíblemente orgullosa de ti y de lo que has logrado hasta ahora. Has trabajado duro, nunca te has rendido y realmente te lo has ganado; verte ahora me llena de orgullo", le dijo.

Cabe recordar que, la famosa pareja tiene un hijo, pero no suelen exponer muchos su vida personal en redes sociales ni en la prensa, por lo que, cada aparición que hacen juntos suele despertar la curiosidad de todos sus fanáticos.

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Por ahora, Erling Haaland se prepara para su próximo encuentro con la Selección de Noruega, en el que espera seguir ganando y avanzando en la competencia para luchar por la anhelada Copa del Mundo.