Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así celebró la novia de Erling Haaland el triunfo de Noruega contra Brasil en el Mundial 2026

Novia de Erling Haaland le dedicó amorosas palabras al futbolista tras clasificar a cuartos de final en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Erling Haaland en el Mundial 2026
Novia de Erling Haaland en el Mundial 2026/AFP: Justin Setterfield

Isabel Haugseng Johansen, novia del futbolista Erling Haaland, acaparó todas las miradas en redes sociales luego del triunfo de Noruega contra Brasil en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró la novia de Erling Haaland el triunfo de Noruega contra Brasil?

La Selección de Noruega, a la que pertenece Erling Haaland, clasificó a cuartos de final en el Mundial 2026 luego de competir contra la Selección de Brasil este 5 de julio con un resultado 2-1, donde el futbolista el delantero fue el responsable de hacer las dos anotaciones.

novia de erling haaland apoyandolo contra brasil

Luego de su victoria, la novia del jugador se dejó ver muy feliz en el Estadio, donde lo estaba acompañando demostrándole todo su apoyo en esta competencia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, compartió un carrusel con fotografías junto al deportista celebrando esta victoria tan importante para su país.

"Locura", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, la gran relación que sostienen y por su victoria.

Artículos relacionados

¿Qué palabras la dedicó la novia de Erling Haaland al futbolista tras su partido contra Brasil en el Mundial 2026?

La mujer también sorprendió al deportista al dedicarle románticas palabras en una historia en la misma red social, donde le destacó lo orgullosa que se siente de él y del desempeño que ha tenido hasta el momento.

novia de erling haaland orgullosa del futbolista

"Estoy increíblemente orgullosa de ti y de lo que has logrado hasta ahora. Has trabajado duro, nunca te has rendido y realmente te lo has ganado; verte ahora me llena de orgullo", le dijo.

Cabe recordar que, la famosa pareja tiene un hijo, pero no suelen exponer muchos su vida personal en redes sociales ni en la prensa, por lo que, cada aparición que hacen juntos suele despertar la curiosidad de todos sus fanáticos.

Artículos relacionados

Por ahora, Erling Haaland se prepara para su próximo encuentro con la Selección de Noruega, en el que espera seguir ganando y avanzando en la competencia para luchar por la anhelada Copa del Mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo hicieron un inesperado anuncio Talento nacional

Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan revuelo tras importante anuncio

Los actores Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan reacciones tras hacer importante anuncio sobre su relación en redes.

mariana zapata y juanda caribe Mariana Zapata

Revelan audios de Mariana Zapata y Juanda Caribe declarándose amor

Mariana Zapata y Juanda Caribe derrocharon romanticismo luego confirmar su relación.

novia e hija de james rodriguez en el mundial 2026 James Rodríguez

Novia e hija de James Rodríguez enamoraron bailando juntas tras apoyar a Colombia

La novia y la hija de James Rodríguez acapararon todas las miradas en el Mundial 2026.

Lo más superlike

Selección Colombia durante el Mundial 2026. Copa Mundial

Técnico de Suiza lanzó fuerte advertencia sobre la Selección Colombia: esto dijo

Murat Yakin, entrenador de Suiza, reveló que su equipo ya tiene definido el plan con el que esperan derrotar a la Selección Colombia.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?