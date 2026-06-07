Cristiano Ronaldo confirmó que será su último Mundial y confesó cómo se sentirá si queda eliminado

El futbolista Cristiano Ronaldo confirmó a sus millones de fanáticos que este será su último Mundial y se sinceró sobre cómo se siente en caso de que quede por fuera de la competencia tras su partido contra España.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Vidente que acertó en pasados triunfos de Colombia predijo el marcador final de la Selección Vs Suiza

¿Cristiano Ronaldo no volverá a un Mundial?

El jugador de la Selección de Portugal se enfrentará contra la Selección de España este lunes 6 de julio a las 2:00 p,m, y previamente realizó una rueda de prensa para hablar al respecto.

El portugués confesó que sabe que España históricamente es favorito, pero hay jugadores diferentes y tiene fe de que pueden llegar a ganar.

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo La IA reveló si Cristiano Ronaldo quedará eliminado del Mundial 2026 tras jugar contra España

Asimismo, contó una divertida anécdota que tuvo en el avión con una argentina, destacando que quiere mucho a los argentinos pese a la rivalidad que le han creado por Lionel Messi.

En medio de su historia confirmó que será su último Mundial y que espera no ser eliminado.

"Disfrutar el último Mundial, que va a ser mi último Mundial y ojalá que no sea mi último partido", expresó.

Artículos relacionados Fredy Guarín Fredy Guarín presumió a Andreina Fiallo tras reconciliación y le llovieron elogios

¿Cómo se sentirá Cristiano Ronaldo si queda eliminado del Mundial 2026?

El futbolista también detalló que, él ha dado lo mejor de sí mismo en el Mundial y que en caso de que no pueda avanzar más se sentirá muy orgulloso y feliz de su desempeño.

"Independientemente de lo que pase saldrá de aquí Cristiano con la consciencia tranquila no 100%, 1000% porque en la vida el fútbol me ha dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer, jugar tantos años, no fue por necesidad como tú sabes, yo gracias a Dios estoy muy bien de la vida, pero es la pasión porque me encanta jugar fútbol", dijo.

Indicó que pase lo que pase estará feliz, pues no se puede presionar a sí mismo u obligarse a ganar.