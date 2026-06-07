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Cristiano Ronaldo confirmó que será su último Mundial y confesó cómo se sentirá si queda eliminado

El futbolista Cristiano Ronaldo habló de su partido contra España en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cristiano ronaldo sobre españa en el mundial 2026
Cristiano Ronaldo habla de su último Mundial/AFP: CHANDAN KHANNA

El futbolista Cristiano Ronaldo confirmó a sus millones de fanáticos que este será su último Mundial y se sinceró sobre cómo se siente en caso de que quede por fuera de la competencia tras su partido contra España.

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¿Cristiano Ronaldo no volverá a un Mundial?

El jugador de la Selección de Portugal se enfrentará contra la Selección de España este lunes 6 de julio a las 2:00 p,m, y previamente realizó una rueda de prensa para hablar al respecto.

cristiano ronaldo y su ultimo mundial

El portugués confesó que sabe que España históricamente es favorito, pero hay jugadores diferentes y tiene fe de que pueden llegar a ganar.

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Asimismo, contó una divertida anécdota que tuvo en el avión con una argentina, destacando que quiere mucho a los argentinos pese a la rivalidad que le han creado por Lionel Messi.

En medio de su historia confirmó que será su último Mundial y que espera no ser eliminado.

"Disfrutar el último Mundial, que va a ser mi último Mundial y ojalá que no sea mi último partido", expresó.

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¿Cómo se sentirá Cristiano Ronaldo si queda eliminado del Mundial 2026?

El futbolista también detalló que, él ha dado lo mejor de sí mismo en el Mundial y que en caso de que no pueda avanzar más se sentirá muy orgulloso y feliz de su desempeño.

cristiano ronaldo sobre su mundial

"Independientemente de lo que pase saldrá de aquí Cristiano con la consciencia tranquila no 100%, 1000% porque en la vida el fútbol me ha dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer, jugar tantos años, no fue por necesidad como tú sabes, yo gracias a Dios estoy muy bien de la vida, pero es la pasión porque me encanta jugar fútbol", dijo.

Indicó que pase lo que pase estará feliz, pues no se puede presionar a sí mismo u obligarse a ganar.

"Sea lo que Dios quiera, es disfrutar cada día, de cada partido, de una gran competición como es el Mundial. Pese a algunas opiniones, que no lo estoy haciendo tan mal, he hecho tres goles, hay otros que hicieron más porque están muy bien, pero no estoy mal, creo, creo. Hay que seguir y ver si gano y meto y marco un golito", agregó.

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