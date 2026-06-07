El futbolista Cristiano Ronaldo disputará su partido de octavos de final contra la Selección de España en el Mundial 2026.

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¿Cuándo será el partido de Cristiano Ronaldo contra España en el Mundial 2026?

Este lunes 6 de julio a las 2:00 p,m, hora Colombia, el portugués se enfrentará contra los españoles por un cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La Selección que logre ganar será quien logre seguir en competencia, mientras que el equipo que pierda quedará automáticamente eliminado.

Debido a que este será el último Mundial de Cristiano Ronaldo, muchos fanáticos se han mostrado ansiosos por el encuentro deportivo y saber si podrán seguirlo viendo o si este sería su último partido en esta competencia tan importante.

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¿Quiénes serían los rivales de Colombia en el Mundial 2026 tras sorteo según la IA?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado en internet y redes sociales el escenario más probable para este partido sería un resultado de 2-1, ganando España.

Señaló que también existe una posibilidad relevante de que el clasificado se defina en la prórroga o en los penales, dada la cercanía entre ambas selecciones.

Destacó que si se cumpliera su pronóstico, Cristiano Ronaldo en efecto quedaría por fuera del Mundial.

"Sin embargo, eso es solo una predicción basada en el análisis previo al partido; el resultado real dependerá de lo que ocurra en el campo y no puede conocerse con certeza antes del encuentro", aclaró.

Según su análisis, España tiene mayor favoritismo que Portugal, pese a la presencia de Cristian Ronaldo, debido a la consistencia en su juego y las estadísticas dentro del juego, por lo que, sería la responsable de marcar la diferencia.

Asimismo, destacó que también la conversación se ha enfocado en el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, la actual promesa del fútbol.

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