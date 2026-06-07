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Experto reveló su predicción del partido Colombia contra Suiza en el Mundial 2026

Davo, el streamer de fútbol, habló del partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
seleccion colombia contra suiza
Colombia versus Suiza/AFP: CHANDAN KHANNA

El streamer La Cobra hizo su predicción sobre el partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza en el Mundial 2026.

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¿Cuándo será el partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

El encuentro entre los cafeteros contra los europeos se llevará a cabo este martes 7 de julio a las 3:00 p.m., hora Colombia, donde ambos se jugarán su cupo a cuartos de final.

colombia disputara contra suiza

Recordemos que la tricolor ha logrado llegar hasta este punto luego de vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, empatar a Portugal en la primera fase y superar a Ghana en 16avos de final.

Este partido lo puede ver gratis por medio de la pantalla del Canal RCN y si deseas verlo desde algún dispositivo móvil también lo puedes hacer por medio de la aplicación o el canal de YouTube de Canal RCN con la compañía de profesionales que te darán todos los detalles sobre la Selección en el Mundial 2026.

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¿Qué predijo La Cobra sobre Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

El reconocido streamer argentino conocido como 'Davo', que suele hablar de fútbol en sus redes sociales, dio a conocer su marcador para el partido de Colombia contra Suiza, asegurando que de acuerdo con su análisis Colombia será el ganador y el equipo que logre pasar a cuartos de final.

la cobra predice resultado de colombia contra suiza

"Qué partidazo, para mí será de los mejores partidos hasta la fecha, sin lugar a dudas y para mí va a ganar Colombia 2 a 1, para mí va a avanzar Colombia, le va a ganar a Suiza, sí le van a meter un gol a Camilo Vargas, pero gana 2 a 1 y Colombia estará en los cuartos de final del Mundial 2026", expresó.

Asimismo, indicó que el triunfo lo tendrá en los 90 minutos del partido, sin necesidad de alargue, pues recordemos que si Colombia empata contra Suiza deberán jugar 30 minutos más y de seguir así irían a penales.

El streamer ha detallado que Colombia sin duda alguna se ha convertido en una de las favoritas del Mundial 2026.

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Por ahora, los jugadores ya se encuentran en Canadá preparándose para lo que será este encuentro.

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