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Técnico de Suiza lanzó fuerte advertencia sobre la Selección Colombia: esto dijo

Murat Yakin, entrenador de Suiza, reveló que su equipo ya tiene definido el plan con el que esperan derrotar a la Selección Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Selección Colombia durante el Mundial 2026.
Técnico de Suiza lanzó comentario sobre la Selección Colombia. Foto | ULISES RUIZ.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo continúa preparándose para lo que será su próximo partido contra Suiza, un compromiso que además de ser decisivo para 'La Tricolor' ha despertado desde luego interés entre la dirección técnica del equipo contrincante, quien desde ya está expectante por saber cómo terminará este encuentro.

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¿Qué dijo el técnico de Suiza previo al partido contra Colombia en los octavos de final?

Ante el triunfo de la Selección Colombia frente a Ghana que le dio el pase directo a los octavos de final, Murat Yakin, entrenador del equipo Suizo se refirió a las fortalezas del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, dejando claro que lo ve como un rival fuerte en la cancha.

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"Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad", señaló el director.

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Así mismo, Yaki aseguró que su cuerpo técnico siguió de cerca el compromiso en el que Colombia consiguió su clasificación a esta fase del campeonato y destacó varias de las características que ha mostrado la Tricolor a lo largo del torneo.

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Técnico de Suiza hizo análisis sobre La Selección Colombia. (Foto Carl Recine / AFP)

¿Cuál fue la opinión del cuerpo técnico de Suiza frente al partido de Colombia en el Mundial?

Pese a que el entrenador fue honesto al reconocer la grandeza del combinado nacional, no perdió la oportunidad para hablar de cómo su equipo también tiene definido el plan con el que buscarán quedarse con la victoria y, por consiguiente, avanzar a los cuartos de final.

"Como hicimos contra Argelia, debemos actuar con madurez y solidaridad, y jugar con valentía a nuestro estilo", agregó el técnico convencido de lo que tienen para enfrentar en el próximo compromiso que se jugará este martes 07 de julio.

Cabe señalar que, Suiza llega a este compromiso luego de haber derrotado a Argelia y con un desempeño que demuestra su alto nivel en la competencia, situación que lo lleva a competir con Colombia, un equipo que también ha demostrado solidez en la cancha y que, por supuesto, también buscará quedarse con el cupo.

Experto que acertó los últimos resultados lanzó su predicción para Colombia vs. Suiza
Esto dijo el Técnico de Suiza sobre la Selección Colombia. (AFP/ Roberto Schmidt)

Entretanto, Colombia sigue afinando detalles para un partido que será determinante, pues solo uno podrá continuar con esa sueño llamado Mundial y con la fe intacta de poder seguir alegrando a la hinchada que viene alentándolos a lo largo del torneo.

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