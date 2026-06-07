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Karina García mostró la lujosa casa donde vivirá con Kris R y sorprendió con sus espacios

Karina García mostró por primera vez la casa donde vivirá con Kris R y la habitación del bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García reveló la casa donde vivirá con Kris R y mostró el cuarto del bebé
Karina García mostró por primera vez la casa donde vivirá con Kris R y sus hijos. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Karina García sorprendió a sus millones de seguidores tras compartir un video en el que, además de mostrar cómo le contó a su hijo Valentino que será hermano mayor, dejó ver que muy pronto se mudará de casa.

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¿Qué mostró Karina García de la casa a la que se mudará?

La creadora de contenido explicó que decidió llevar a Valentino hasta la vivienda porque allí sería el lugar donde le daría la noticia del embarazo.

Antes de revelarle la sorpresa, Karina confesó que estaba muy nerviosa por la reacción que pudiera tener el pequeño, quien en varias ocasiones había dicho que no quería tener un hermanito.

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Durante el recorrido, Karina le explicó a Valentino que muy pronto vivirían en esa nueva casa y comenzaron a recorrer algunos de sus espacios.

Karina García reveló la casa donde vivirá con Kris R y mostró el cuarto del bebé
Karina García mostró por primera vez la casa donde vivirá con Kris R y sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Aunque no mostró por completo la propiedad, sí dejó ver varios rincones que llamaron la atención de sus seguidores donde pronto vivirá con sus hijos y Kris R, el cantante de trap y padre del bebé que espera.

En las imágenes se alcanza a observar parte de la sala y algunas de las habitaciones que tiene enorme vivienda.

Uno de los espacios que mostró fue el cuarto que será para el pequeño Valentino, en donde se observan varias cosas de Kris R, y de un letrero con la frase "Sold Out" de un concierto del cantante.

¿Qué dijo Karina García sobre su nueva vivienda?

En el video también apareció Isabella, la hija mayor de Karina García, quien comentó que próximamente realizarán un house tour para mostrar cada uno de los espacios de la nueva casa.

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Además, Karina dejó ver parte de la habitación que será para Isabella, quien recientemente celebró sus 19 años.

Karina García reveló la casa donde vivirá con Kris R y mostró el cuarto del bebé
Karina García mostró por primera vez la casa donde vivirá con Kris R y sus hijos. (Foto: Canal RCN)

También compartió la habitación que tendrá junto al cantante y otra que será para el bebé que está en camino. Fue precisamente en este último cuarto donde le tenía preparada la sorpresa a Valentino para contarle la noticia.

Sin duda desde ya los millones de seguidores de Karina García esperan conocer más detalles y los espacios del que será el nuevo hogar de la familia.

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