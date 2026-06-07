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Así reaccionó Valentino, el hijo de Karina García, al enterarse de que tendrá un hermanito | VIDEO

Karina García mostró la inesperada reacción que tuvo Valentino al enterarse de su hermanito.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El hijo de Karina García rompió en llanto al conocer la noticia de su hermanito.
Karina García mostró la inesperada reacción de Valentino al enterarse de su hermanito. (Fotos: Canal RCN)

Karina García mostró el momento en el que le contó a su hijo Valentino que está esperando un bebé de Kris R.

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¿Cómo preparó Karina García a Valentino para darle la noticia del embarazo?

En el video también apareció su hija mayor, Isabella, quien incluso le hizo una broma al decirle Karina García “le rindió” , cuando la exparticipante de La casa de los famosos decía que ya todos sabían que sería mamá por tercera vez, había llegado el momento de contarle la noticia a Valentino.

Karina confesó que estaba muy nerviosa, pues aseguró que Valentino siempre había sido muy reacio cuando le preguntaban si le gustaría tener un hermanito.

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Según contó, el niño respondía que no y decía que, si algún día llegaba un bebé a la familia, prefería que fuera adoptado y no que ella estuviera embarazada.

Por esa razón, la creadora de contenido reveló que se demoró en contarle la noticia, ya que no sabía cómo iba a reaccionar cuando supiera que realmente tendría un nuevo hermanito.

El hijo de Karina García rompió en llanto al conocer la noticia de su hermanito.
Karina García mostró la inesperada reacción de Valentino al enterarse de su hermanito. (Foto: Canal RCN)

Karina también le contó a Valentino que muy pronto tendrían una nueva casa y que allí podrían visitar a los perritos y disfrutar de los nuevos espacios.

En las imágenes también dejó ver parte de la nueva vivienda y el cuarto que será para Valentino, mientras adelantó que próximamente realizará un house tour para mostrar todos los detalles.

¿Cómo reaccionó Valentino al embarazo de Karina García?

Karina llevó a Valentino hasta uno de los cuartos de la casa y luego le mostró la última habitación, donde había una caja con varios globos plateados, y le preguntó de quién creía que sería ese espacio.

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Después, la influenciadora le recordó que días atrás él le había dicho que estaba "gordita" y le explicó que, en realidad, estaba esperando un bebé. Fue en ese momento cuando Valentino reaccionó.

El hijo de Karina García rompió en llanto al conocer la noticia de su hermanito.
Karina García mostró la inesperada reacción de Valentino al enterarse de su hermanito. (Foto: Canal RCN)

Además, mostró que le entregaron un diploma en el que se leía "Al mejor hermano mayor del mundo".

Al conocer la noticia, el niño se mostró triste y comenzó a llorar. Sin embargo, Karina explicó que no era porque estuviera molesto por la llegada del bebé, sino porque le preocupaba que su mamá sintiera mucho dolor.

"Espero que nazca bien y me siento emocionado. Mi mamá dice que no le va a doler y que va a estar bien", expresó Valentino en el video.

Mientras Karina e Isabella le cantaban "hermano mayor".

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