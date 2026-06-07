Así reaccionó Valentino, el hijo de Karina García, al enterarse de que tendrá un hermanito | VIDEO

Karina García mostró el momento en el que le contó a su hijo Valentino que está esperando un bebé de Kris R.

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¿Cómo preparó Karina García a Valentino para darle la noticia del embarazo?

En el video también apareció su hija mayor, Isabella, quien incluso le hizo una broma al decirle Karina García “le rindió” , cuando la exparticipante de La casa de los famosos decía que ya todos sabían que sería mamá por tercera vez, había llegado el momento de contarle la noticia a Valentino.

Karina confesó que estaba muy nerviosa, pues aseguró que Valentino siempre había sido muy reacio cuando le preguntaban si le gustaría tener un hermanito.

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Según contó, el niño respondía que no y decía que, si algún día llegaba un bebé a la familia, prefería que fuera adoptado y no que ella estuviera embarazada.

Por esa razón, la creadora de contenido reveló que se demoró en contarle la noticia, ya que no sabía cómo iba a reaccionar cuando supiera que realmente tendría un nuevo hermanito.

Karina García mostró la inesperada reacción de Valentino al enterarse de su hermanito. (Foto: Canal RCN)

Karina también le contó a Valentino que muy pronto tendrían una nueva casa y que allí podrían visitar a los perritos y disfrutar de los nuevos espacios.

En las imágenes también dejó ver parte de la nueva vivienda y el cuarto que será para Valentino, mientras adelantó que próximamente realizará un house tour para mostrar todos los detalles.

¿Cómo reaccionó Valentino al embarazo de Karina García?

Karina llevó a Valentino hasta uno de los cuartos de la casa y luego le mostró la última habitación, donde había una caja con varios globos plateados, y le preguntó de quién creía que sería ese espacio.

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Después, la influenciadora le recordó que días atrás él le había dicho que estaba "gordita" y le explicó que, en realidad, estaba esperando un bebé. Fue en ese momento cuando Valentino reaccionó.

Karina García mostró la inesperada reacción de Valentino al enterarse de su hermanito. (Foto: Canal RCN)

Además, mostró que le entregaron un diploma en el que se leía "Al mejor hermano mayor del mundo".

Al conocer la noticia, el niño se mostró triste y comenzó a llorar. Sin embargo, Karina explicó que no era porque estuviera molesto por la llegada del bebé, sino porque le preocupaba que su mamá sintiera mucho dolor.

"Espero que nazca bien y me siento emocionado. Mi mamá dice que no le va a doler y que va a estar bien", expresó Valentino en el video.

Mientras Karina e Isabella le cantaban "hermano mayor".