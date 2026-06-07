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Duelo en la música: falleció reconocida cantante quien dejó importante legado, así se confirmó

Se confirmó en medio de un comunicado, el fallecimiento de la famosa cantante de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música: falleció reconocida cantante quien dejó importante legado, así se confirmó
¿Quién fue la reconocida cantante que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida cantante quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un gran vacío no solo por parte de los allegados de la artista, sino también, por parte de sus allegados, colegas y seguidores, quienes la acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria en la industria musical.

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¿Quién fue la reconocida cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de la cantante Lauren Bennett se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Duelo en la música: falleció reconocida cantante quien dejó importante legado, así se confirmó
Así se confirmó el fallecimieto de Lauren Bennett. | Foto: Freepik

La noticia del fallecimiento de Lauren fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por un comunicado oficial compartido por parte de la agrupación G.R.L, en la que la cantante hizo parte durante varios años y en la publicación compartida en la cuenta de Instagram se evidencian las siguientes palabras:

“Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Lauren. Tenemos el corazón destrozado y no hay palabras para expresar lo mucho que significaba para nosotros. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó”, agregó la agrupación de G.R.L, en la descripción de la publicación.

Desde luego, el comunicado ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas, quienes admiraron la amplia trayectoria profesional que tuvo Lauren Bennett en su carrera musical.

Duelo en la música: falleció reconocida cantante quien dejó importante legado, así se confirmó
Así se confirmó el fallecimieto de Lauren Bennett. | Foto: Freepik

¿Qué se sabe de la causa de la muerte de Lauren Bennett?

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La única formación que se tiene hasta el momento del fallecimiento de Lauren, fue el reciente comunicado que compartió la agrupación G.R.L.

Aunque no se conoce cuál fue la causa de la muerte de Lauren, miles de internautas han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales sobre el importante legado que dejó Lauren en su carrera profesional.

Cabe destacar que Lauren Bennett tuvo la oportunidad de adquirir un importante reconocimiento por el éxito al ser la voz femenina de la canción ‘Party Rock Anthem’ del recordado grupo LMFAO.

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