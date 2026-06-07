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Isabella Ladera se mostró afectada en sus redes sociales, ¿cuál es la razón?

Isabella Ladera dejó un doloroso mensaje en sus redes, explicando el motivo por el cual ha enfrentado un crítico momento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera se mostró afectada en sus redes sociales, ¿cuál es la razón?
¿Por qué Isabella Ladera compartió doloroso mensaje en sus redes? | AFP: Ivan Apfel

En las últimas horas, el nombre de Isabella Ladera se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al compartir un doloroso mensaje a causa de una situación que ha tenido preocupados a todos sus seguidores.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Isabella Ladera que ha desatado todo tipo de reacciones?

Cabe destacar que Isabella Ladera se ha destacado por ser una destacada creadora de contenido digital, quien comparte varios detalles de lo que hace en su vida cotidiana en sus redes sociales.

Isabella Ladera se mostró afectada en sus redes sociales, ¿cuál es la razón?
Esto reveló Isabella Ladera mediante sus redes. | AFP: Ivan Apfel

Por esta razón, Isabella compartió unas dolorosas palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores que ha estado enfrentando por un difícil momento, expresando las siguientes palabras:

“Me he sentido mal estos días, he sentido la energía súper bajita y triste en general y no he querido manifestar nada por como aquí acostumbro”, agregó Isabella Ladera.

En medio de la reciente publicación que compartió Isabella en sus redes sociales, se evidencia que ha estado enfrentando un complicado momento a nivel emocional.

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¿Cuál es la razón por la que Isabella Ladera está enfrentando un crítico momento?

Isabella Ladera se mostró afectada en sus redes sociales, ¿cuál es la razón?
Así ocurrió el doblete sísmico en Venezuela hace unas semanas. | Foto: Freepik

En la reciente historia que compartió Isabella a través de sus redes sociales, se evidencia que ha estado enfrentando un complicado momento, en especial, por todo lo que ha ocurrido en su país:

“Después de lo que pasó en Venezuela y ver todo lo que le está pasando a nuestra gente, en verdad, no tengo derecho a quejarme en lo absoluto, solo estoy triste por todo lo que está pasando”, agregó Isabella Ladera.

Recordemos que el pasado 24 de junio, ocurrieron dos terremotos en el país de Venezuela, los cuales tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5.

A raíz de este lamentable siniestro, ha incrementado la cifra de los desaparecidos y fallecidos a causa del doble terremoto.

Así también, Isabella Ladera ha utilizado sus redes sociales para brindarle todo su apoyo a aquellas personas que siguen bajo la búsqueda de sus allegados tras el doblete sísmico ocurrido en Venezuela.

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