Influencer colombiana se encontró con Cristiano y sorprendió con mensaje para Georgina; ¿qué le dijo?

PauTips, como es conocida Paula Galindo en redes sociales, causó furor entre sus seguidores por su encuentro con Cristiano Ronaldo.

PauTips presumió su encuentro con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue el encuentro entre PauTips y Cristiano Ronaldo?

La selección portuguesa se encuentra en Miami para jugar su partido con la Selección Colombia y darle cierre al grupo K del Mundial 2026.

Como era esperado, muchas figuras públicas viajaron hasta Estados Unidos para apoyar a James Rodríguez, Lucho Díaz y compañía.

PauTips no se quiso quedar por fuera de la fiebre mundialista y mucho menos perder la oportunidad de conocer en persona a la estrella portuguesa.

En un video compartido en sus redes sociales, la influenciadora y actual participante de MasterChef Celebrity mostró su reacción al tener a Ronaldo a unos pocos metros.

¿Qué mensaje le mandó PauTips a Georgina Rodríguez?

La empresaria le dijo al astro que saludara a su esposa Georgina de su parte y que lo amaba. El deportista respondió con un gesto amable y una sonrisa antes de dirigirse al campo, ya que el momento ocurrió en la previa del partido.

El video termina con PauTips mostrando su alegría y sorpresa por el inesperado instante y bromeando con que espera que el jugador sí le transmita sus saludos a la modelo.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios en cuestión de minutos.

Sus seguidores destacaron la emoción que transmitió al vivir un momento tan cercano con uno de los futbolistas más reconocidos del planeta.

Muchos resaltaron que la creadora de contenido logró lo que muchos hinchas sueñan: estar frente a frente con Cristiano Ronaldo en un contexto tan especial como el Mundial.

La temporada 2026 de MasterChef Celebrity promete ser una de las más emocionantes, no solo por la calidad de la edición anterior, sino por el elenco lleno de personalidades y deportistas de renombre.

PauTips buscará demostrar sus habilidades en la cocina y en el trabajo bajo presión, mientras continúa consolidando su imagen como referente del entretenimiento digital. El encuentro con Ronaldo, sin duda, quedará como una anécdota inolvidable.