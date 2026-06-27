Tras el doble terremoto que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, reportó dos nuevos sismos en la mañana de este 27 de junio.

¿Cuáles fueron los dos sismos que ocurrieron en Venezuela?

Así se reportó un nuevo sismo en Venezuela este 27 de junio. | Foto: Freepik

En medio de la emergencia que enfrenta Venezuela tras el doble terremoto ocurrido, se reportaron dos nuevos sismos en la mañana de este sábado.

El primer reporte que se presentó en el país vecino a Colombia fue en Los Caracas, el cual tuvo una magnitud de 2.7 tras el anuncio que compartió la FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas), el cual expresó las siguientes palabras:

“Sismo, 27/06/2026 09:11 de una magnitud de 2.7. Una profundidad de 4.0 km a 5 km al suroeste de Los Caracas”, reportó el primer informe de la FUNVISIS.

El Segundo reporte que compartió el centro sísmico ocurrió en Puerto Cabello en Venezuela, el cual tuvo una magnitud de 2.5.

Seguido a este, se sitió un tercer sismo en horas de la mañana de este 27 de junio con una magnitud de 4.1 al noreste de Los Teques en Venezuela.

¿Qué ocurrió después del doblete sísmico en Venezuela?

Recordemos que el pasado 24 de junio se presentó un doblete sísmico en Venezuela, el primero tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo presentó una inmensidad mayor de 7.5.

Estos estragos dejó el doble terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

Con base en esto, ha incrementado la cifra de heridos, fallecidos y desaparecidos tras el siniestro ocurrido en el país, pues, se han generado graves secuelas al respecto.

¿Qué medidas de seguridad se deben tener en caso de un terremoto?

Según lo han anunciado varios expertos en sismología y, también, la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se han compartido varias recomendaciones que se deben tener en cuenta en medio de un sismo tras lo ocurrido en Venezuela, cuyas medidas de prevención son las siguientes: