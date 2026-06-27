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Nuevos sismos sacudieron a Venezuela este sábado 27 de junio: ¿en dónde y de qué magnitud?

Se reportaron nuevos sismos en distintas partes de Venezuela tras los dos terremotos ocurridos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nuevos sismos se presentaron en Venezuela este sábado 27 de junio: ¿en dónde y de qué magnitud?
¿Cuál fue el reciente sismo que se reportó en Venezuela? | Fotos: Freepik

Tras el doble terremoto que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, reportó dos nuevos sismos en la mañana de este 27 de junio.

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¿Cuáles fueron los dos sismos que ocurrieron en Venezuela?

Nuevos sismos se presentaron en Venezuela este sábado 27 de junio: ¿en dónde y de qué magnitud?
Así se reportó un nuevo sismo en Venezuela este 27 de junio. | Foto: Freepik

En medio de la emergencia que enfrenta Venezuela tras el doble terremoto ocurrido, se reportaron dos nuevos sismos en la mañana de este sábado.

El primer reporte que se presentó en el país vecino a Colombia fue en Los Caracas, el cual tuvo una magnitud de 2.7 tras el anuncio que compartió la FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas), el cual expresó las siguientes palabras:

“Sismo, 27/06/2026 09:11 de una magnitud de 2.7. Una profundidad de 4.0 km a 5 km al suroeste de Los Caracas”, reportó el primer informe de la FUNVISIS.

El Segundo reporte que compartió el centro sísmico ocurrió en Puerto Cabello en Venezuela, el cual tuvo una magnitud de 2.5.

Seguido a este, se sitió un tercer sismo en horas de la mañana de este 27 de junio con una magnitud de 4.1 al noreste de Los Teques en Venezuela.

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¿Qué ocurrió después del doblete sísmico en Venezuela?

Recordemos que el pasado 24 de junio se presentó un doblete sísmico en Venezuela, el primero tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo presentó una inmensidad mayor de 7.5.

Nuevos sismos se presentaron en Venezuela este sábado 27 de junio: ¿en dónde y de qué magnitud?
Estos estragos dejó el doble terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

Con base en esto, ha incrementado la cifra de heridos, fallecidos y desaparecidos tras el siniestro ocurrido en el país, pues, se han generado graves secuelas al respecto.

¿Qué medidas de seguridad se deben tener en caso de un terremoto?

Según lo han anunciado varios expertos en sismología y, también, la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se han compartido varias recomendaciones que se deben tener en cuenta en medio de un sismo tras lo ocurrido en Venezuela, cuyas medidas de prevención son las siguientes:

  • Instalar una alarma sísmica que te anuncie con antelación cuando se origine un sismo en el lugar en el que estés.
  • Asegurar tu entorno: es importante tener elementos de protección y alejarse de puertas, ventanas y espejos, pues pueden generar graves secuelas al respecto.
  • No utilizar ascensores: en caso de estar en un edificio, los expertos recomiendan alejarse de ascensores y de aquellos lugares eléctricos, pues pueden ser riesgosos en caso de un sismo de gran magnitud.
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