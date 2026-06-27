¿Fue gol de Dávinson Sánchez? Los memes que dejó la jugada anulada de Colombia vs. Portugal

La Selección Colombia empató contra Portugal con polémica en la tercera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

Davinson Sánchez hizo un gol que fue anulado en el partido contra Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Raúl Arboleada/AFP)

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El partido, que se jugó en Miami, dejó un sabor agridulce entre los hinchas colombianos debido a un gol hecho por Davinson Sánchez que fue anulado por el juez central y el VAR por posición adelantada, literalmente por la punta del zapato del jugador.

La decisión generó debate inmediato, pues la jugada fue tan ajustada que quedó abierta a la interpretación de analistas y expertos, mientras que en redes sociales los internautas se mostraron en contra de las decisiones tecnológicas.

Las plataformas digitales se llenaron de memes y comentarios sobre la situación que le negó la victoria a Colombia en las últimas instancias del juego frente al equipo europeo.

Los usuarios bromearon sobre el tamaño del pie del defensor y hasta sobre los zapatos que utiliza, pero al mismo tiempo destacaron el gran partido que hizo Sánchez, quien se consolidó como pilar fundamental en la defensa.

La controversia recordó a muchos el gol anulado de Mario Yepes en Brasil 2014, convirtiéndose en un nuevo episodio que marcará la memoria de los aficionados.

En el estadio, teñido de amarillo por la presencia de la hinchada, se vivió un ambiente de fiesta pese al resultado.

Los cánticos y el apoyo constante hicieron que Colombia se sintiera como local en Miami, reforzando la idea de que la afición es un jugador más dentro de la cancha.

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Aunque el gol anulado generó polémica, el empate aseguró la clasificación de Colombia como primera del grupo K.

Con este resultado, la Selección se enfrentará a Ghana en la siguiente fase, un rival que, en el papel, parece ofrecer un camino menos espinoso hacia los cuartos de final.

Los hinchas han manifestado satisfacción por el rendimiento del equipo en la fase de grupos, destacando la solidez defensiva y la capacidad ofensiva de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

La ilusión mundialista se mantiene intacta, y el empate frente a Portugal, más allá de la controversia, refuerza la confianza en que Colombia puede avanzar con paso firme en la copa.