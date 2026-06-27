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Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras terremotos de Venezuela

Confirman el fallecimiento de la esposa e hijos de Lucas Trejo tras días de intensa búsqueda luego de los terremotos en Venezuela.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere familia del futbolsita argentino en terremotos de Venezuela
Confirman la muerte de la esposa e hijos de Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela. (Foto: Freepik)

¡Luto en el fútbol! Este sábado 27 de junio, se confirmó la muerte de Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quienes estaban desaparecidos desde el colapso del edificio donde residían en Playa Grande tras los terremotos en Venezuela.

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¿Cómo confirmaron la muerte de la familia de Lucas Trejo?

La noticia fue confirmada por el club Deportivo La Guaira, equipo al que pertenece el defensor argentino, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Deportivo informó el fallecimiento de la familia del futbolista, luego de varios días de incertidumbre.

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"Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados", expresó el club en el comunicado.

Desde el pasado miércoles 25 de junio, cuando ocurrieron los terremotos que afectaron varias zonas de Venezuela, la familia permanecía desaparecida luego del derrumbe del edificio donde vivían.

Muere familia del futbolsita argentino en terremotos de Venezuela
Confirman la muerte de la esposa e hijos de Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela. (Foto: Freepik)

Tras el anuncio de búsqueda, el jugador argentino Lucas Trejo regresó a La Guaira para unirse a las labores de búsqueda junto a familiares, voluntarios y organismos de rescate.

El caso del futbolista tomó fuerza en redes sociales después de que él mismo publicara un mensaje pidiendo ayuda para encontrar a su esposa y a sus hijos.

Incluso compartió fotografías de ellos con la esperanza de recibir información sobre su paradero.

¿Qué se sabe del futbolista Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela?

Al momento de la emergencia, Lucas Trejo no se encontraba con su familia, ya que estaba concentrado con Deportivo La Guaira en Caracas para disputar un compromiso deportivo.

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Cuando conoció lo ocurrido, viajó inmediatamente hasta la zona afectada y estuvo en las labores de búsqueda entre los escombros del edificio donde residían Yanina, Aarón y Ainhoa.

Muere familia del futbolsita argentino en terremotos de Venezuela
Confirman la muerte de la esposa e hijos de Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela. (Foto: Freepik)

El padre del futbolista, José Luis Trejo, también había solicitado ayuda para viajar desde Córdoba, Argentina, hasta Venezuela y poder acompañar a su hijo en este difícil momento. Antes de conocerse del fallecimiento, expresó que su único deseo era estar junto a Lucas.

 

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