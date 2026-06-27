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Este es el equipo con el que jugará Colombia tras empatar contra Portugal en el Mundial 2026

Colombia ya tiene rival en el Mundial 2026 tras empatar con Portugal: así quedó el camino de la Tricolor

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Definido el próximo rival de Colombia tras el empate con Portugal en el Mundial de Fútbol 2026
Colombia ya tiene rival en el Mundial 2026 tras empatar con Portugal: así quedó el camino de la Tricolor. (Foto: AFP)

En la tarde del sábado 27 de junio, el Hard Rock Stadium de Miami fue escenario del esperado encuentro entre la Selección Colombiay Portugal por el Mundial de Fútbol 2026.

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¿Cómo fue el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

El compromiso tenía a miles de aficionados expectantes, especialmente por el duelo entre varias figuras de ambas selecciones y por la presencia de Cristiano Ronaldo frente al combinado colombiano.

El encuentro se desarrolló con normalidad, aunque dejó varios momentos que llamaron la atención. Incluso, antes de salir al terreno de juego, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron un fraternal abrazo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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Durante el primer tiempo también hubo una acción que generó polémica. James Rodríguez reaccionó con molestia luego de que el árbitro no sancionara un saque de esquina que el capitán colombiano consideraba evidente, por lo que protestó la decisión.

Definido el próximo rival de Colombia tras el empate con Portugal en el Mundial de Fútbol 2026
Colombia ya tiene rival en el Mundial 2026 tras empatar con Portugal: así quedó el camino de la Tricolor. (Foto: AFP)

Más adelante, sobre el minuto 89, Davinson Sánchez logró anotar el esperado gol. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de lugar, ya que un pequeño adelantamiento de su pie fue suficiente para invalidar la anotación, situación que desató múltiples reacciones entre los aficionados.

Finalmente, el compromiso terminó igualado 0-0. Colombia quien ya había avanzado a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 luego de sus victorias frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, resultados con los que terminó como líder del grupo K.

Es por ello que así se decidió quien sería su próximo rival en el Mundial.

¿Contra quién jugará Colombia tras empatar contra Portugal en el Mundial 2026?

Tras el empate frente a Portugal, la Selección Colombia ya conoce a su próximo rival en el Mundial de Fútbol 2026.

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El equipo dirigido por el cuerpo técnico de la Tricolor enfrentará a Ghana el próximo viernes 3 de julio en el estadio de Kansas City partido programado para las 8:30 p. m., hora colombiana.

El conjunto africano es dirigido por Carlos Queiroz, entrenador que también estuvo al frente de la Selección Colombia entre febrero de 2019 y diciembre de 2020. Su salida fue polémica tras la derrota 6-1 frente a Ecuador.

Definido el próximo rival de Colombia tras el empate con Portugal en el Mundial de Fútbol 2026
Colombia ya tiene rival en el Mundial 2026 tras empatar con Portugal: así quedó el camino de la Tricolor. (Foto: AFP)
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