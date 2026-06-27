La hinchada colombiana emocionó en el partido frente a Portugal por su forma de alentar | VIDEO

La hinchada de Colombia se hizo sentir en Miami en el encuentro de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026.

Colombia juega como de local en Miami en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

¿Cómo fue la asistencia de la afición colombiana en el partido contra Portugal en el Mundial 2026?

En la transmisión del Canal RCN se vivió un momento bastante especial y emocionante. En medio del partido, los comentaristas de deportes RCN se quedaron en silencio para que se pudieran escuchar los cánticos y el apoyo que brinda a fiebre amarilla en el estadio.

La presencia de colombianos en Miami fue masiva, tanto así que parecía que la Selección estuviera jugando en Barranquilla y no en Estados Unidos.

La Selección Colombia se disputa el primer lugar del grupo con la selección de Cristiano Ronaldo, un partido que podía definir el camino hacia la siguiente ronda.

Córdoba tuvo la primera chance clara del encuentro, demostrando que el equipo de James Rodríguez y Luis Díaz salió a jugarle de tú a tú a uno de los rivales más poderosos del planeta.

El estadio, teñido de amarillo, reflejaba la pasión de los hinchas que acompañan a su país en cualquier parte del mundo.

¿Cómo se saludaron James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

Además, James y Ronaldo protagonizaron un fraternal abrazo en los túneles antes de salir a la cancha, una imagen que conmovió a los seguidores del fútbol, recordando su paso por el Real Madrid.

La llegada de miles de aficionados colombianos a Miami convirtió el partido en una verdadera fiesta nacional.

Las calles cercanas al estadio se llenaron de banderas, camisetas y cánticos que replicaban la energía de un partido en el Metropolitano de Barranquilla. Para los jugadores, sentir ese respaldo es clave, pues cada jugada está acompañada por el rugido de la mancha amarilla.

El ambiente fue tan intenso que incluso los medios internacionales destacaron la fuerza de la hinchada colombiana, señalando que pocas selecciones logran trasladar su fervor a otro país con tanta contundencia.

La comunidad colombiana en Estados Unidos se unió a los viajeros que llegaron desde diferentes ciudades del país, consolidando un apoyo que trascendió fronteras.