Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La hinchada colombiana emocionó en el partido frente a Portugal por su forma de alentar | VIDEO

La fiebre amarilla retumbó en Miami y emocionó a Colombia en el duelo frente a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La hinchada de Colombia no defraudó en Miami.
La hinchada de Colombia no defraudó en Miami. (Foto: Canal RCN)

La hinchada de Colombia se hizo sentir en Miami en el encuentro de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026.

Colombia juega como de local en Miami en el Mundial 2026.
Colombia juega como de local en Miami en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la asistencia de la afición colombiana en el partido contra Portugal en el Mundial 2026?

En la transmisión del Canal RCN se vivió un momento bastante especial y emocionante. En medio del partido, los comentaristas de deportes RCN se quedaron en silencio para que se pudieran escuchar los cánticos y el apoyo que brinda a fiebre amarilla en el estadio.

La presencia de colombianos en Miami fue masiva, tanto así que parecía que la Selección estuviera jugando en Barranquilla y no en Estados Unidos.

La Selección Colombia se disputa el primer lugar del grupo con la selección de Cristiano Ronaldo, un partido que podía definir el camino hacia la siguiente ronda.

Córdoba tuvo la primera chance clara del encuentro, demostrando que el equipo de James Rodríguez y Luis Díaz salió a jugarle de tú a tú a uno de los rivales más poderosos del planeta.

El estadio, teñido de amarillo, reflejaba la pasión de los hinchas que acompañan a su país en cualquier parte del mundo.

Artículos relacionados

¿Cómo se saludaron James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

Además, James y Ronaldo protagonizaron un fraternal abrazo en los túneles antes de salir a la cancha, una imagen que conmovió a los seguidores del fútbol, recordando su paso por el Real Madrid.

La llegada de miles de aficionados colombianos a Miami convirtió el partido en una verdadera fiesta nacional.

Las calles cercanas al estadio se llenaron de banderas, camisetas y cánticos que replicaban la energía de un partido en el Metropolitano de Barranquilla. Para los jugadores, sentir ese respaldo es clave, pues cada jugada está acompañada por el rugido de la mancha amarilla.

Artículos relacionados

El ambiente fue tan intenso que incluso los medios internacionales destacaron la fuerza de la hinchada colombiana, señalando que pocas selecciones logran trasladar su fervor a otro país con tanta contundencia.

La comunidad colombiana en Estados Unidos se unió a los viajeros que llegaron desde diferentes ciudades del país, consolidando un apoyo que trascendió fronteras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Los memes del partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Los mejores memes que dejó el partido de Colombia contra Portugal: hasta pusieron a bailar a James

Tras del partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, los memes inundaron las redes sociales.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendieron con inesperado abrazo antes del Colombia vs. Portugal Mundial de fútbol

Así fue el abrazo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes del duelo Colombia vs. Portugal

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron fraternal abrazo antes del partido de Colombia contra Portugal.

Noa van der Bij compartió desgarrador mensaje tras la pérdida del bebé que esperaba con Cody Gakpo Mundial de fútbol

Esposa de Cody Gakpo compartió doloroso mensaje tras la pérdida del bebé que esperaba: “nuestro hijo”

La esposa de Cody Gakpo compartió desgarrador mensaje tras la pérdida del bebé que esperaban juntos.

Lo más superlike

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch sorprendieron al aparecer en Miami. Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch se unieron a la fiebre amarilla en el partido Colombia vs Portugal

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch vivieron la pasión de la Selección Colombia en Miami y emocionaron a sus seguidores.

Jessi Uribe y Paola Jara Jessi Uribe

Jessi Uribe se cambió en público y mostró de más, desatando los celos de Paola Jara

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?