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Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch se unieron a la fiebre amarilla en el partido Colombia vs Portugal

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch vivieron la pasión de la Selección Colombia en Miami y emocionaron a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch sorprendieron al aparecer en Miami.
Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch sorprendieron al aparecer en Miami. (Foto: Canal RCN)

Nicolás de Zubiria se sumó al apoyo a la Selección Colombia en el partido en el que enfrentarán a la Portugal de Cristiano Ronaldo y que definirá el rumbo en el Mundial 2026.

Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch mostraron su lado futbolero.
Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch mostraron su lado futbolero. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué mostró Nicolás de Zubiria en apoyo a la Selección Colombia en su partido contra Portugal en el Mundial 2026?

El jurado de MasterChef Celebrity subió unos videos a su Instagram en los que se le ve haciendo parte de la mancha amarilla que acompaña a Colombia en Miami, ciudad donde se disputará el encuentro.

En las imágenes aparece dentro del estadio con una vista privilegiada de la cancha y junto a él su inseparable amigo y también jurado del programa culinario, Jorge Rausch.

Ambos se unieron a la gran cantidad de figuras públicas que viajaron hasta Estados Unidos para ser parte de un partido histórico para la Selección nacional.

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La cercanía de los chefs con sus seguidores también se reflejó en los comentarios, donde muchos destacaron la sencillez de ambos y la manera en que se integraron a la fiesta futbolera.

Para los fanáticos de MasterChef Celebrity, verlos en un contexto diferente significó descubrir otra faceta de quienes suelen estar detrás de los fogones y las evaluaciones culinarias.

La imagen de Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch alentando a la Selección Colombia en el estadio mostró que, más allá de su rol como jurados, también son hinchas apasionados.

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¿Cuándo comenzará MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Mientras Nicolás y Jorge disfrutan del Mundial, los seguidores del programa culinario esperan con expectativa el inicio de la temporada 2026 en el Canal RCN que se dará posiblemente después de que se termine la cita deportiva.

La producción contará con un elenco de lujo en el que figuran Lina Tejeiro, Emiro Navarro, Sebastián Villalobos y otras personalidades del entretenimiento colombiano.

Aunque varios programas de entretenimiento han rumorado que ya se conocen los finalistas de la temporada 2026, lo cierto es que hasta ahora todo son especulaciones.

La producción del Canal RCN mantiene en absoluto secreto los movimientos de la competencia, generando expectativa entre los seguidores que esperan sorpresas y giros inesperados.

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