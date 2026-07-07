Cafú lanzó predicción sobre Colombia en el Mundial: ¿será el campeón de esta edición?

A escasas horas de llevarse a cabo el partido que se disputará entre Colombia y Suiza, el equipo dirigida por Néstor Lorenzo recibió un respaldo por una de los grandes ídolos del fútbol brasileño, quien no dudó en referirse a su destacada participación en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Cafú, ídolo del fútbol brasileño sobre Colombia?

Se trata nada más y nada menos que de Cafú, quien fue campeón del mundo con el equipo brasileño y es considerado como uno de los laterales derechos más importantes en la historia del fútbol, se refirió a Colombia y resaltó no solo el gran trabajo que vienen haciendo, sino también de las grandes posibilidades que tienen para quedarse con el título.

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Durante sus recientes declaraciones, el exfutbolista profesional también habló del gran nivel que viene demostrando 'La Tricolor', dejando ver con sus palabras que en esta recta final le dio su voto de confianza para que Colombia continúe en el campeonato.

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Cabe señalar que, las declaraciones de Cafú, se dieron a pocas horas de cumplirse con el compromiso del combinado nacional contra Suiza, un partido que será decisivo y que llevará a que uno de los dos equipos avance a los cuartos de final.

¿Cuál es el pronóstico de Cafú sobre la Selección Colombia en el Mundial?

En medio de la ilusión y esperanza que despertaron las palabras del exjugador, es importante mencionar que, no es la primera vez que manifiesta su admiración por el fútbol colombiano, de hecho, en días anteriores también habló del excelente desempeño de Daniel Muñoz en el terreno de juego.

Ídolo del fútbol brasileño dice que Colombia ganará el mundial. / (Foto de AFP)

“Me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho. El lateral de México también se ha destacado, va a las líneas de fondo y Hakimi que es un lateral que hoy va a al linea de fondo, cruza, hace gol.Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”, mencionó.

La aparición pública de uno de los más grandes del fútbol brasileño hablando de Colombia como su favorito, ha llevado a que la hinchada de nuestro país mantenga intacto el sueño de poder avanzar y, por qué no, llegar a la final de esta edición de la Copa del Mundo.