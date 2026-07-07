Reconocido analista que acertó 28 partidos del Mundial ya eligió al ganador entre Colombia y Suiza

La Selección Colombia está a pocas horas de disputar uno de los partidos más importantes de su historia. Después de ocho años de ausencia en una Copa del Mundo, la Tricolor volvió a clasificar en los octavos de final y ahora buscará superar lo conseguido en Rusia 2018, cuando quedó eliminada en esa misma instancia.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Experto que acertó el triunfo de Francia y Noruega predijo el partido de Colombia VS Suiza

La ilusión de los hinchas está puesta en conseguir un cupo a los cuartos de final, una fase que Colombia solo ha alcanzado una vez, durante el Mundial 2014.

Como ocurre antes de cada compromiso, las redes sociales se han llenado de predicciones sobre el posible resultado del encuentro.

Entre ellas volvió a llamar la atención la de un reconocido "analista" del Mundial que se ha hecho viral por el alto porcentaje de aciertos que lleva en el torneo.

Predictor que acertó 28 partidos del Mundial lanzó su veredicto sobre Colombia vs. Suiza (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Quién ganará el partido entre Colombia y Suiza?

El protagonista de esta predicción es Billy Heartnose, un gato que se hizo famoso en redes sociales por "acertar" los resultados de los partidos del Mundial 2026.

Aunque se trata de un contenido de entretenimiento, el felino ha sorprendido a miles de usuarios porque, según sus creadores, ha acertado 28 de los 32 partidos disputados hasta el momento, convirtiéndose en uno de los perfiles más comentados entre los aficionados.

Billy acumula más de 36.000 seguidores en sus redes sociales, donde antes de cada jornada publica un video escogiendo al supuesto ganador de cada encuentro.

Para el compromiso entre Colombia y Suiza, el gato volvió a hacer su elección. En el video, Billy se inclina por la bandera de Colombia, señalando que la Tricolor sería la selección que avanzaría a los cuartos de final del Mundial 2026.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre aficionados colombianos, quienes tomaron la predicción como una curiosa "cábala" antes del importante compromiso.

Artículos relacionados Selección Colombia Mhoni hizo una nueva predicción de la Selección Colombia: ¿le ganará a Suiza en su próximo partido?

¿A qué hora juega Colombia contra Suiza?

La Selección Colombia enfrentará a Suiza este martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en Vancouver, Canadá.

Será el quinto partido del combinado nacional en el Mundial 2026 y también uno de los más importantes del torneo, ya que definirá si Colombia consigue regresar a unos cuartos de final por segunda vez en su historia.

Además, este encuentro marca otro dato curioso para la Tricolor: es una de las selecciones que más ha recorrido durante la competencia, al disputar partidos en los tres países sede del Mundial —Estados Unidos, México y Canadá— antes de llegar a esta fase definitiva del campeonato.