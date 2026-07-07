Néstor Lorenzo reveló el estado de salud de los jugadores de Colombia, uno de ellos no podrá jugar

El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el estado de salud de los jugadores de Colombia para el partido que deberán enfrentar contra la Selección de Suiza en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la salud de los jugadores de Colombia en el Mundial?

Días atrás, el centrocampista James Rodríguez reveló que había estado agripado, razón por la que no se sentía muy bien, preocupando a miles de sus fanáticos por su estado de salud.

El técnico de la tricolor realizó una rueda de prensa en su momento y allí señaló que, efectivamente muchos se habían agripado, pero que el futbolista se encontraba bien.

Sin embargo, detalló que el futbolista Jhon Córdoba había sentido un pinchazo, razón por la que tuvo que ser sustituido en los primeros minutos del partido de Colombia contra Ghana en los 16avos de final, donde la tricolor salió victoriosa con un resultado 1-0 tras gol de Luis Suárez.

Recientemente previo al partido contra la Selección de Suiza, Néstor Lorenzo estuvo en nueva rueda de prensa y fue interrogado sobre el estado actual de los jugadores.

Según detalló el virus que tenían ya desapareció y todos se encuentran bien, excepto Jhon Córdoba.

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¿Qué jugador no podrá jugar en Colombia en el Mundial 2026?

Néstor Lorenzo nuevamente fue cuestionado sobre Jhon Córdoba, debido a que no se sabía su diagnóstico, revelando que sufrió un desgarro muscular en el aductor izquierdo, razón por la que no podrá jugar el resto del Mundial.

"Jhon está con un desgarro, desgraciadamente se va a perder todo el torneo, perdemos un jugador muy importante y el resto recuperados ya, sí hubo un virus que nos pegó a varios, pero ya estamos todo bien", expresó.

Luego de sus declaraciones, los fanáticos llenaron de mensajes de apoyo y aliento al futbolista Jhon Córdoba, quien todavía no se ha pronunciado sobre su estado.

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Por su parte, los demás jugadores ya se encuentran preparándose para su partido contra Suiza, que se dará este martes 7 de julio a las 3:00 p.m, hora Colombia, el cual podrás disfrutar por el Canal RCN.