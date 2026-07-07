¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico

La Selección Colombia volverá a disputar un partido que podría marcar un nuevo capítulo en su historia. Este martes 7 de julio enfrentará a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026, una instancia que la Tricolor solo ha alcanzado una vez.

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Con la ilusión de repetir o incluso superar su mejor participación en una Copa del Mundo, muchos aficionados se preguntan cuál ha sido el recorrido de Colombia en los mundiales anteriores y cuál ha sido su mejor resultado.

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales?

La Selección Colombia ha participado en siete Copas del Mundo, contando el Mundial 2026. A lo largo de su historia ha logrado clasificar a los torneos de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Mundial 2026.

Aunque el fútbol colombiano ha contado con generaciones muy recordadas, el mejor desempeño de la Tricolor llegó durante el Mundial de Brasil 2014, cuando consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final.

Hasta la fecha, esa sigue siendo la instancia más lejana alcanzada por Colombia en una Copa del Mundo.

Si vence a Suiza en el Mundial 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualará nuevamente esa histórica participación y volverá a instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

El mejor desempeño de la Tricolor llegó en el Mundial de Brasil 2014, cuando consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final. (Foto EITAN ABRAMOVICH / AFP)

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¿Cómo le fue a Colombia en los Mundiales anteriores?

La primera participación de Colombia en una Copa del Mundo fue en Chile 1962. En aquella oportunidad, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras enfrentar a Uruguay, Yugoslavia y la Unión Soviética.

Después de 28 años de ausencia, la Tricolor regresó a un Mundial en Italia 1990, donde consiguió un hecho histórico para la época: clasificó por primera vez a los octavos de final.

Cuatro años después, en Estados Unidos 1994, Colombia llegó como una de las selecciones favoritas gracias a su brillante rendimiento en las eliminatorias. Sin embargo, el equipo no logró cumplir las expectativas y quedó eliminado en la fase de grupos tras caer frente a Rumania y Estados Unidos.

En Francia 1998, Colombia volvió a despedirse en la primera fase, luego de perder contra Rumania e Inglaterra.

El gran salto llegó en Brasil 2014, cuando la Selección hizo el mejor Mundial de su historia. Con un destacado rendimiento de James Rodríguez, avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminada por el equipo anfitrión.

Finalmente, en Rusia 2018, Colombia volvió a clasificar a los octavos de final, pero quedó eliminada por Inglaterra en la definición desde el punto penal.

Ahora, en el Mundial 2026, la Tricolor tiene una nueva oportunidad de escribir historia y regresar a una instancia que no alcanza desde hace doce años.