¿Colombia podría enfrentar a Erling Haaland en el Mundial? Este es el camino que tendría la Tricolor

La Selección Colombia está a un paso de disputar uno de los partidos más importantes de los últimos años.

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Este martes 7 de julio enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir avanzando y mantener vivo el sueño de conquistar la primera Copa del Mundo de su historia.

Mientras los hinchas hacen cuentas sobre los posibles rivales que tendría la Tricolor si continúa avanzando en el torneo, muchos se preguntan si Colombia podría cruzarse con uno de los futbolistas que más ha dado de qué hablar en esta Copa del Mundo: Erling Haaland.

El delantero noruego ha sido una de las grandes figuras del campeonato y uno de los jugadores más comentados en redes sociales por su rendimiento, su físico y su personalidad.

¿Colombia podría enfrentarse a Erling Haaland en el Mundial?

La Tricolor llega a esta instancia después de completar una destacada fase de grupos.

Colombia terminó como líder de su grupo tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar frente a Portugal. Posteriormente, derrotó a Ghana en los dieciseisavos de final y aseguró su clasificación a los octavos.

Si logra superar a la selección Suiza, Colombia avanzará nuevamente a los cuartos de final, igualando la mejor participación que ha tenido en la historia de los Mundiales.

En esa instancia, el rival más probable sería Argentina, una de las selecciones favoritas para quedarse con el título. Si Colombia consigue eliminar también al equipo argentino, alcanzaría las semifinales por primera vez en toda su historia.

Es precisamente allí donde podría aparecer el nombre de Erling Haaland.

Noruega también sigue en el Mundial y disputará su lugar en las semifinales frente a Inglaterra. Si el equipo noruego logra superar ese encuentro y Colombia hace lo propio frente a Suiza y Argentina, ambos seleccionados se enfrentarían por un lugar en la gran final del Mundial 2026.

El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino (Foto Luke Hales / AFP) (Foto Justin Setterfield / AFP)

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¿Por qué Erling Haaland se volvió una de las figuras del Mundial 2026?

El delantero noruego ha sido uno de los futbolistas más destacados del torneo gracias a su capacidad goleadora.

Fuera de la cancha también se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Mundial. Su sentido del humor, las publicaciones que comparte en redes sociales y su actitud relajada han hecho que millones de aficionados conecten con él.