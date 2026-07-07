Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Colombia podría enfrentar a Erling Haaland en el Mundial? Este es el camino que tendría la Tricolor

Si Colombia supera a Suiza y continúa avanzando en el Mundial 2026, existe un escenario en el que podría enfrentarse a Erling Haaland

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino
Colombia podría cruzarse con Erling Haaland en el Mundial: esto tendría que pasar (Foto ROBERT CIANFLONE / AFP) (Foto AFP)

La Selección Colombia está a un paso de disputar uno de los partidos más importantes de los últimos años.

Artículos relacionados

Este martes 7 de julio enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir avanzando y mantener vivo el sueño de conquistar la primera Copa del Mundo de su historia.

Mientras los hinchas hacen cuentas sobre los posibles rivales que tendría la Tricolor si continúa avanzando en el torneo, muchos se preguntan si Colombia podría cruzarse con uno de los futbolistas que más ha dado de qué hablar en esta Copa del Mundo: Erling Haaland.

El delantero noruego ha sido una de las grandes figuras del campeonato y uno de los jugadores más comentados en redes sociales por su rendimiento, su físico y su personalidad.

¿Colombia podría enfrentarse a Erling Haaland en el Mundial?

La Tricolor llega a esta instancia después de completar una destacada fase de grupos.

Colombia terminó como líder de su grupo tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar frente a Portugal. Posteriormente, derrotó a Ghana en los dieciseisavos de final y aseguró su clasificación a los octavos.

Si logra superar a la selección Suiza, Colombia avanzará nuevamente a los cuartos de final, igualando la mejor participación que ha tenido en la historia de los Mundiales.

En esa instancia, el rival más probable sería Argentina, una de las selecciones favoritas para quedarse con el título. Si Colombia consigue eliminar también al equipo argentino, alcanzaría las semifinales por primera vez en toda su historia.

Es precisamente allí donde podría aparecer el nombre de Erling Haaland.

Noruega también sigue en el Mundial y disputará su lugar en las semifinales frente a Inglaterra. Si el equipo noruego logra superar ese encuentro y Colombia hace lo propio frente a Suiza y Argentina, ambos seleccionados se enfrentarían por un lugar en la gran final del Mundial 2026.

Así podría darse el primer enfrentamiento entre Colombia y Erling Haaland en un Mundial
El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino (Foto Luke Hales / AFP) (Foto Justin Setterfield / AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Erling Haaland se volvió una de las figuras del Mundial 2026?

El delantero noruego ha sido uno de los futbolistas más destacados del torneo gracias a su capacidad goleadora.

Fuera de la cancha también se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Mundial. Su sentido del humor, las publicaciones que comparte en redes sociales y su actitud relajada han hecho que millones de aficionados conecten con él.

¿Haaland contra Colombia? Este es el escenario que podría darse en el Mundial 2026
Si Colombia supera a Suiza y continúa avanzando en el Mundial 2026, existe un escenario en el que podría enfrentarse a Erling Haaland (Foto Paul ELLIS / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Vozinha llegará al fútbol colombiano? Mundial de fútbol

¿Vonzinha jugará para un equipo colombiano?: estas habrían sido las negociaciones

Salió a la luz que un equipo colombiano supuestamente habría cotizado a Vonzinha, tras su exitoso desempeño en el Mundial 2026.

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico Selección Colombia

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico

Colombia disputará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza con la posibilidad de igualar el mejor resultado que ha conseguido

Aseguran que Nana Kwaku Bonsam volvió a manifestarse Mundial de fútbol

Nana Kwaku Bonsam se habría manifestado sobre Colombia: esto dicen sobre el partido contra Suiza

Tras la lesión del jugador suizo antes del partido contra Colombia, surgieron teorías sobre supuesta manifestación de Nana Kwaku Bonsam.

Lo más superlike

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 Selección Colombia

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

Ryan Castro volvió a mostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 con un gesto que generó todo tipo de comentarios.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?