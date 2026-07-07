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Haaland ya reaccionó a las mujeres idénticas a él: ¿conoció a la colombiana?

Haaland está reaccionando en las redes a las mujeres que son idénticas a él; de hecho, ya hay una colombiana representando.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Haaland ya comentó a varias de sus supuestas dobles
Haaland ya reaccionó a sus supuestas dobles (AFP/ Justin Casterline)

Desde que inició la Copa Mundial FIFA 2026, Erling Haaland, el goleador de Noruega ha cautivado las redes en donde ha sido comparado con un Vikingo, pues el joven de 25 años mide 1.95 metros.

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Lo que más llama la atención del futbolista no es solo su estatura, sino el impresionante don que tiene con el balón, pues en la cancha pareciera que para él es pan comido anotar un gol; precisamente contra Brasil se vio como camina antes de patear el balón.

Así mismo, el noruego se ha dado cuenta de lo viral que está siendo a través de las redes, en donde ya han salido mujeres muy parecidas a él, de hecho, sin idénticas; por lo que él ya ha reaccionado a algunas de ellas.

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Lo curioso es que se volvió un trend buscar la doble del jugador, porque no se ha visto o no se han vuelto tendencia los hombres que puedan parecerse a Haaland.

¿A quién reaccionó Haaland tras notar su parecido con él?

En las plataformas digitales están rondando todos los pantallazos de los comentarios que Haaland ha dejado en las publicaciones de las mujeres a las que les dicen que se parece a él, pues no es una, ni dos, sino que sin muchas.

Haaland ya vio a las mujeres que se parecen a él
Haaland ya comentó a varias de sus supuestas dobles. (AFP/ Kamil KRZACZYNSKI)

Precisamente, en los posts de estas mujeres que están alrededor del mundo, Haaland les comenta emojis y las saluda, pues esto ha generado más reacciones de quienes les parece gracioso que él está multiplicado, pero en cuerpo de mujeres.

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¿Haaland ya reaccionó a su colombiana parecida?

En Colombia también hay una joven que se parece mucho Erling Haaland, se trata de Ana Sofía Montayo, una creadora de contenido que disfruta que le digan que se parece al noruego.

Haaland ya reaccionó a sus supuestas dobles
Haaland ya vio a las mujeres que se parecen a él. (AFP/ Jonathan Nackstrand)

De hecho, ella misma acepta que es idéntica y por eso hace contenido relacionado con él; además, dice que ha pensado tanto en eso, que soñó siendo el futbolista, jugando contra Argentina.

Por su lado, no se ha visto o ha quedado evidencia de que Haaland ya sepa de su existencia y su parecido con él, ya que a ella hasta ahora no le ha comentado sus publicaciones.

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