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A minutos del partido, Vidente lanza inquietante predicción sobre Colombia Vs Suiza

Vidente leyó sus cartas y lanzó una contundente predicción sobre el partido entre Colombia Vs Suiza en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
A minutos del Colombia vs. Suiza, esta fue la inquietante predicción
Vidente hizo una inquietante predicción sobre Colombia. (AFP/ Alfredo Estrella)

A pocas horas de que inicie el partido de Colombia Vs Suiza, una vidente hizo su preocupante predicción sobre el marcador final, el cual definirá si la tricolor clasificará o no a cuartos de final en La Copa Mundial 2026.

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Hasta el momento, varios expertos en fútbol han hablado desde sus conocimientos en el deporte sobre los cafeteros y han dicho que tienen todo para seguir avanzando en la copa del mundo, pues en los cuatro partidos jugados, han demostrado que no son un rival pequeño.

De hecho, de todos estos duelos, han ganado tres y uno lo empató contra Portugal, aquí es donde demostraron que ahora están muy fuertes y según opiniones, está jugando con mucha seguridad y precisión.

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Sin embargo, las expectativas aumentan a tan solo minutos de iniciar el partido, por lo que la tarotista generó incertidumbre por el futuro de Colombia en el Mundial 2026.

¿Qué dicen las cartas de la vidente sobre Colombia Vs Suiza en el Mundial 2026?

A las 3:00 p.m. inicia el juego que definirá si Colombia clasifica a cuartos de final en La Copa Mundial FIFA 2026; lo que tiene con emoción, pero con nervios a los hinchas de la tricolor.

Justo antes del partido, vidente habló sobre Colombia
A minutos del Colombia vs. Suiza, esta fue la inquietante predicción. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Por eso, el anuncio de la vidente causa incertidumbre, ya que, aunque dijo que todo indicaba que la Selección podría ser el ganador contra Suiza, no es tan preciso ese resultado.

Sí concluyó que los cafeteros aparecen como ganadores, pero aún así lo duda, pues dijo que no será un juego fácil para ninguno de los dos equipos.

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¿Qué dicen los expertos sobre Colombia en el Mundial 2026?

Desde el debut de Colombia contra Uzbekistán, la Selección llamó la atención de expertos quienes han revelado subestimar a los jugadores de la tricolor y con el avance de ellos en la copa mundial, han notado la precisión y la seguridad con la que dominan el balón.

Vidente hizo una inquietante predicción sobre Colombia
Justo antes del partido, vidente habló sobre Colombia. (AFP/ YURI CORTEZ)

Así mismo, los cafeteros tienen hablando a figuras muy conocidas como Zinedine Zidane, exdirector del Real Madrid y también a Rio Ferdinand, exdirector del Manchester United; ambos coinciden de que Colombia, si sigue jugando así puede llegar a la final, e incluso, alzar el trofeo.

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