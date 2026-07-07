La Selección Colombia disputará la clasificación a cuartos de final en la Copa Mundial del Fútbol 2026 con Suiza. Ambas selecciones se reencontrarán luego de 32 años sin enfrentarse. El compromiso se llevará a cabo en el estadio BC Place en Vancouver, Canadá a las 3 p.m. de este martes 7 de julio.

La Selección Colombia podría ganarse una alta suma de dinero si derrota a Suiza (CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

El partido ha causado mucha emoción desde que Colombia eliminó a Ghana y pasó a octavos. Varios videos que circulan en redes sociales han demostrado cómo los fanáticos les dan la bienvenida a los jugadores de la Selección Colombia a la “ciudad de cristal”.

Sin embargo, otro factor que genera expectativa en los hinchas es cuánto dinero se llevará la Tricolor si logra vencer a Suiza.

Artículos relacionados Selección Colombia Experto reveló su predicción del partido Colombia contra Suiza en el Mundial 2026

¿Cómo funciona la distribución de dinero para las selecciones en el Mundial 2026?

El Consejo de la FIFA se reunió el 27 de diciembre de 2025 y aprobó el presupuesto total para el torneo que fue de 727 millones de dólares, de acuerdo con la página oficial de la organización.

En este presupuesto se contempló cuánto ganará cada equipo de acuerdo con su clasificación en el Mundial. El presupuesto se aumentó un 50% comparado con la edición anterior.

El dinero será distribuido entre los 48 países participantes: El equipo que se declare ganador recibirá un premio de 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones de dólares.

La selección que ocupe el tercer puesto se llevará 29 millones de dólares, la que ocupe el cuarto lugar 27 millones de dólares, y los equipos que queden clasificados entre el quinto y el octavo puesto recibirán 19 millones.

Además, cada equipo que clasificó recibió un aporte de 1.5 millones de dólares para cubrir los costos de preparación.

Si Colombia derrota a Suiza pasará a cuartos de final en el Mundial 2026 (FOTO POR CHANDAN KHANNA / AFP).

Artículos relacionados Selección Colombia Mhoni hizo una nueva predicción de la Selección Colombia: ¿le ganará a Suiza en su próximo partido?

¿Cuánto dinero se llevará Colombia si logra derrotar a Suiza?

Colombia ya tiene asegurado los 15 millones de dólares que equivale aproximadamente a 50 mil millones de pesos. No obstante, si logra la victoria ante Suiza se llevará 19 millones de dólares. Esto equivale a 63.460 millones de pesos colombianos.

¿Cuál será el siguiente partido de Colombia si le gana a Suiza?

En caso de derrotar a Suiza, la tricolor clasificaría a cuartos de final y se enfrentaría con la selección de Argentina el sábado 11 de julio a las 8 p.m. en Kansas City en el estadio Arrowhead.