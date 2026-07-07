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Icónica estatua de Vancouver apareció con la camiseta de la Selección Colombia: así quedó

Previo al partido contra Suiza, la hinchada colombiana se tomó el monumento como una muestra de la ilusión frente al próximo encuentro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Seleccion Colombia en el Mundial 2026.
Hinchas colombianos se tomaron estatua en Vancouver. Foto | Ulises Ruiz

La emoción por el próximo encuentro entre Colombia VS Suiza y a su vez, la ilusión de la hinchada colombiana por poder continuar hacia los cuartos de final, sigue tomándose varios rincones del mundo y generando expectativas por lo que podría pasar.

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¿Cuál es la estatua de Canadá que terminó con una camiseta de Colombia?

Como una muestra de la fiesta futbolera que se vive en el marco del Mundial 2026, recientemente, los aficionados colombianos no perdieron la oportunidad para tomarse las calles de Vancouver para demostrar el su amor y pasión hacia el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Y es que, no solo fue suficiente con volcarse a las calles y manifestar su apoyo a 'La Tricolor', también dieron un paso más al ponerle una camiseta del combinado nacional a la reconocida estatua de la Chica en Traje de Neopreno, una de las figuras más representativas de la ciudad canadiense.

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Como era de esperarse, la imagen empezó a circular en plataformas digitales, en donde los internautas dejaron cientos de mensajes en donde celebraron el espíritu de alegría y el entusiasmo de los colombianos.

La Selección Colombia
Hinchas de Colombia le pusieron 'La Tricolor' a una estatua en Canadá. (CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

¿Qué pasó con la estatua de Vancouver, ciudad en la que Colombia enfrentará a Suiza?

La mencionada escultura, que esta situada en uno de los lugares más concurridos de la ciudad, es usualmente un punto encuentro no solo pare locales, sino también para turistas, por lo que, en esta oportunidad el atuendo que decidieron imponerle a la figura, no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El gesto de la hinchada del país cafetero, ha despertado un ambiente festivo en la ciudad y por supuesto, mantiene viva la ilusión de que Colombia pueda quedarse con la victoria frente a Suiza, pues, de no ser, así, este martes 07 de julio tendría que decirle adiós al sueño mundialista.

Ayda Valencia habló del destino de Colombia en el Mundial y dejó un mensaje que ilusiona
Así quedó la estatua de Canadá con la camiseta de Colombia. (Foto Robert Cianflone / AFP)

Por ahora, la expectativa por el compromiso que se disputará en contadas horas, sigue aumentando, pues solo una de las dos selecciones tendrá el cupo directo para los cuartos de final y así convertirse en uno de los ocho mejores equipos de esta edición del la Copa del Mundo.

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