Falcao se pronunció de nuevo y dedicó estas palabras a la Selección Colombia tras polémica

Falcao García volvió a pronunciarse en redes sociales luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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¿Por qué Falcao volvió a pronunciarse tras la eliminación de Colombia?

Después de la derrota ante Suiza en la tanda de penales, el histórico delantero colombiano compartió unas declaraciones que generaron polémica entre los hinchas.

Tras el partido disputado en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, Colombia quedó eliminada en los octavos de final luego de un encuentro que terminó empatado durante los 120 minutos y se definió desde el punto penal.

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Después del compromiso, Falcao habló sobre el fútbol colombiano y muchos interpretaron que sus palabras iban dirigidas como una crítica a los jugadores de la Selección Colombia.

Falcao reapareció tras la polémica y envió este mensaje a la Selección Colombia. (Foto: AFP)

Tras esto, el máximo goleador histórico de la Tricolor decidió aclarar el mensaje a través de sus redes sociales. En la mañana del 8 de julio, Falcao explicó que sus palabras no estaban dirigidas a los futbolistas que disputó el Mundial 2026, sino que hacían referencia al sistema del fútbol colombiano en general.

“Han tergiversado mis palabras, quiero recalcar que mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia. Mi mensaje fue una reflexión sobre la necesidad de fortalecer nuestro fútbol”, fue parte del mensaje que hizo de aclaración Falcao.

¿Qué mensaje les dedicó Falcao a los jugadores de la Selección Colombia?

Horas después, Radamel Falcao volvió a usar sus redes sociales donde reúne millones de seguidores, para compartir un nuevo mensaje dirigido a los futbolistas de la Selección Colombia.

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"Hoy más que nunca quiero decirles que me siento orgulloso de esta selección".

En la misma publicación también agradeció el esfuerzo realizado por el grupo durante el Mundial 2026 y elogió el compromiso mostrado por los jugadores que estuvieron en este Mundial.

Falcao reapareció tras la polémica y envió este mensaje a la Selección Colombia. (Foto: AFP)

"Gracias a cada jugador por representarnos con valentía y gracias a todos los colombianos por creer, alentar y nunca dejar de soñar".

Finalmente, Falcao aseguró que el camino de la Selección Colombia continúa y envió un mensaje de respaldo para el futuro del equipo.