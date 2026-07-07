La posible titular de la Selección Colombia: este sería el cambio para enfrentar a Suiza

La Selección Colombia se prepara para jugar uno de los partidos más importantes en lo que va del Mundial 2026, pues en pocas horas se enfrentará frente a Suiza con el objetivo de avanzar a los cuartos de final y convertirse en uno de los ochos mejores equipos de esta edición.

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¿Cuál será la posible titular de Colombia frente a Suiza en el Mundial?

Una de los temas que más genera curiosidad horas previas al encuentro, es precisamente cuál sería la posible titular con la que Néstor Lorenzo planea enfrentar a su rival. Pues bien, lo que se sabe hasta el momento es que el entrenador al parecer mantendría la misma base del equipo que derrotó en la cancha a Ghana.

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Sin embargo, uno de los cambios que presenta el equipo, es en la zona decencia, una modificación que estaría relacionada con la ausencia de Jhon Córdoba, quien no podrá estar presente en lo que queda del campeonato luego de la lesión que sufrió durante el reciente partido contra Ghana.

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Teniendo en cuenta este nuevo cambio, lo que se presume hasta este momento, es que el cuerpo técnico le va a apostar Luis Javier Suárez para que sea él quien reemplace en el ataque, mientras que los demás mantendrían en sus posiciones.

¿Quién será el reemplazo de Jhon Córdoba tras lesión que lo dejó por fuera del Mundial?

De ser así, el equipo estaría conformado de la siguiente manera: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta como volantes de primera línea; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz unos metros más adelante; y Luis Javier Suárez como único delantero

La Selección Colombia se enfrentará contra Suiza para ganar su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 (FOTO POR CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTU IMAGES VIA AFP).

La decisión del argentino, es una clara señal de lo mucho que confía en la gran mayoría de los titulares y el gran trabajo que han desempeñado a lo largo del certamen.

Frente al rival , cabe señalar que Suiza, también llega a este encuentro con la confianza de haber derrotado a Argelia en la ronda de dieciseisavos y la seguridad de saber que tienen cómo enfrentar al combinado nacional.

La Selección Colombia tuvo un cambio para su enfrentamiento contra Suiza. / (Foto de AFP)

El compromiso que desde ya tiene a millones de colombianos soñando, se disputará en el estadio BC Place de Vancouver y definirá uno de los últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial.