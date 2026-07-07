La Liendra se burló de Messi y desató debate en redes: esto sucedió

Este martes 07 de julio, Argentina y Egipto se disputaron el siguiente cupo para avanzar a los cuartos de final, un encuentro que en su primer tiempo llevó a los egipcios a anotar su primer gol e imponerse contra el equipo de Lionel Scaloni, anotación que, como era de esperarse, desató reacciones entre algunos famosos.

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¿La Liendra se burló de Messi tras el cobro de pena que falló contra Egipto?

Uno de ellos fue el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien a través de su cuenta de Instagram compartió varias historias en las que celebró el primer gol de los egipcios en lis primeros 45 minutos, "Vamos", escribió mientras mostró el marcador y se dejó ver bailando música propia de este país.

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Además de presumir la alegría de esta primera anotación, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió una segunda imagen en la que se burló del jugador Lionel Messi, quien fue el encargado de cobrar el penal que prometía favorecer a su equipo, pero en el que terminó fallando.

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"Messi no sabe cobrar penales, facto", dijo el influencer para poner en duda el talento del argentino.

¿Por qué La Liendra se burló de Messi durante su reciente partido contra Egipto? Esta es la razón

Cabe señalar que, la falla del 10 de la albiceleste se dio luego de que el árbitro pitara un penal debido a una falta por parte del conjunto egipcio, sin embargo, lo que en un principio parecía ser la llegada del empate del partido, terminó quedándose en una ilusión, pues 'La Pulga' cobró el tiro pero la pelota quedó en las manos del arquero.

Lionel Messi falló en cobro de penal durante partido contra Egipto. | AFP: Juan Mabromata

Finalmente, La Liendra aprovechó su aparición para responderle a todos aquellos que se estaban burlando de su llanto por la salida de Cristiano Ronaldo del Mundial, por lo que no dudó en decirles lo siguiente:

"Los que me están diciendo que por qué no estoy llorando por Cristiano, que yo no sé qué, pues déjeme decirles que ayer me pegué esta rasquita, me tomé mis traguitos, pero hoy estoy más tranquilo", dijo.