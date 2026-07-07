Tebi Bernal reveló por qué no volverá con Alejandra Salguero

El modelo paisa Tebi Bernal reveló a sus miles de fanáticos que regresar con su expareja Alejandra Salguero es una posibilidad bastante lejana.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alejandra Salguero?

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales junto con el influenciador Eidevin, este le preguntó a Tebi Bernal sobre su relación con Alejandra Salguero, a lo que él señaló que efectivamente no están juntos.

Eidevin le indicó que se ven muy bien juntos y que le gustaría que pudieran regresar, pero Tebi Bernal destacó que no era posible porque ella decidió dar por terminada la relación.

"Cada quien está en un proceso bonito de sanación, pero eso no es posible porque cada quien tomó sus decisiones, más que todo ella", expresó.

Eidevin decidió cambiarle el tema y bromarle con el supuesto embarazo de la influenciadora Alexa Torrex, preguntándole si era verdad que iba a ser papá.

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¿Tebi Bernal volverá a ser papá?

El paisa sonrío y detalló que no sabía de qué le estaba hablando diciendo: "Uju, de quién".

Recordemos que, Alexa Torrex señaló que luego del leve romance que tuvo con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia estuvieron juntos, pero luego él le dejó de hablar y le señaló que quedaran solo como amigos.

La cucuteña sorprendió a sus sus seguidores al señalar que tenía un retraso, por lo que, muchos señalaron que en caso de estar embarazada su bebé podría ser de Tebi Bernal.

Sin embargo, otros detallaron que evidentemente dichas declaraciones era por generar show y como estrategia de marketing para tener mayor alcance con sus publicaciones y sus nuevos proyectos.

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Por ahora, Tebi Bernal y Alexa Torrex se distanciaron y no tienen ningún tipo de comunicación, la cual miles de sus fanáticos esperan puedan retomar.

Mientras tanto, cada uno sigue trabajando en sus respectivos proyectos luego de la cantidad de campañas que se les salieron tras salir de La casa de los famosos Colombia, cuya tercera temporada ganó el actor Alejandro Estrada, quien se alejó de la mayoría de los participantes.