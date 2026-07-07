Westcol opinó sobre el partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026

El streamer Westcol dio a conocer qué opina sobre el partido que deberá enfrentar la Selección Colombia contra la Selección de Suiza en el Mundial 2026.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Experto que acertó el triunfo de Francia y Noruega predijo el partido de Colombia VS Suiza

¿Cuándo se enfrentará Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará contra la Selección de Suiza este martes 7 de julio a las 3 p.m por la pantalla del Canal RCN, donde podrás verlo totalmente gratis y en la compañía de expertos profesionales que te brindarán todos los detalles al respecto.

Los cafeteros jugarán en el BC Place, en Vancouver, Canadá.

Cabe destacar que, los cafeteros deben ganar este encuentro para poder avanzar a cuartos de final, sino quedarían por fuera.

Artículos relacionados James Rodríguez Novia e hija de James Rodríguez enamoraron bailando juntas tras apoyar a Colombia

¿Qué dijo Westcol sobre el partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

El streamer realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde dio su opinión sobre el encuentro entre los cafeteros y los suizos.

El influenciador señaló que está bastante esperanzado de que la tricolor llegue a ganarse la Copa del Mundo.

"Yo estoy extremadamente ilusionado, muy ilusionado y siento que no es una ilusión vacía, sin fe, es como una ilusión con mucha fe porque confío mucha en la gente que tenemos porque muchas veces he confiado en Colombia y más fe que cualquier otra cosa, pero tenemos un buen equipo", expresó.

Señaló que está convencido que los jugadores de Colombia no le van a bajar y van a saber presionar a Suiza.

"Yo siento que Suiza lo vamos a pasar facilito", concluyó.

Tras su revelación logró varias reacciones de los fanáticos, donde muchos coincidieron con su análisis, mientras que otros no tardaron en señalar que el encuentro estaba bastante difícil.

Cabe destacar que, Westcol también se ha vuelto viral debido a que ha señalado que en caso de que Colombia llegue a ganar el Mundial haría una celebración bastante excéntrica.

Artículos relacionados Selección Colombia ¿Qué pasa si Colombia pierde o empata contra Suiza en el Mundial 2026?

Por ahora, los jugadores de Colombia se siguen preparando para el partido luego de señalar que saben que será un encuentro bastante complejo debido al nivel futbolístico que tienen varios de los deportistas.