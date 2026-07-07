La presencia de Gera Ponce en las tribunas del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, un accesorio que llevó durante el partido entre Colombia y Ghana despertó la curiosidad de cientos de usuarios, quienes comenzaron a buscar detalles sobre su valor y origen.

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¿Cuánto cuesta el bolso que Gera Ponce llevó al Colombia vs. Ghana?

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, acompañó a la Selección Colombia durante el compromiso frente a Ghana en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, Estados Unidos. Como ha ocurrido en otros encuentros del Mundial 2026, varios usuarios en redes sociales centraron su atención en los accesorios que llevaba.

Entre ellos destacó un bolso que, según identificaron expertos en moda y usuarios especializados, corresponde a un modelo de la firma francesa Chanel.

De acuerdo con la información publicada por la marca, el accesorio tiene un valor que supera los 26 millones de pesos colombianos. No obstante, el costo puede cambiar dependiendo de aspectos como la referencia, el material, el año de fabricación y la disponibilidad.

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¿Qué otros bolsos de lujo tiene Gera Ponce?

Tras conocerse el precio del bolso usado durante el partido entre Colombia y Ghana, varios internautas recordaron otros accesorios que Gera Ponce ha mostrado en diferentes eventos y durante el Mundial.

Entre ellos aparece un modelo Hermès Kelly en tonos negro y azul, cuyo valor ha sido estimado en cerca de 123 millones de pesos colombianos.

Pareja de Luis Díaz causa furor al presumir sus lujosos accesorios / (Foto de AFP y Freepik)

También se le han identificado bolsos como el Mini Lady Dior, con un precio cercano a los 5.500 dólares, equivalentes a más de 21 millones de pesos colombianos según la tasa de cambio.

A esto se suman diseños de Bottega Veneta, valorados alrededor de 18 millones de pesos, además de otros modelos de Louis Vuitton y Chanel.

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¿Por qué Gera Ponce ha llamado la atención durante el Mundial 2026?

Desde el inicio del Mundial 2026, Gera Ponce ha estado presente en las tribunas acompañando a Luis Díaz en los partidos de la Selección Colombia. Además del respaldo al delantero, sus apariciones han generado conversación entre los aficionados por los accesorios y prendas que luce en cada encuentro.

Gera Ponce llama la atención en medio del Mundial 2026 / (Foto de AFP y Freepik)

En redes sociales, los seguidores suelen comentar sus publicaciones y fotografías tomadas durante los compromisos de la tricolor. En esta oportunidad, su bolso volvió a ubicarse entre los temas de conversación relacionados con el partido frente a Ghana.

Aunque el precio del accesorio despertó múltiples reacciones entre los internautas, la información conocida hasta el momento corresponde a estimaciones basadas en el modelo identificado y en los valores publicados por la marca, por lo que el costo puede variar según las características específicas de la pieza.