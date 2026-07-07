Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

Ryan Castro volvió a mostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 con un gesto que generó todo tipo de comentarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026
Ryan Castro compartió inesperada publicación antes del partido entre Colombia vs Suiza / (Fotos de AFP)

Ryan Castro se convirtió en uno de los artistas colombianos que ha acompañado de cerca el camino de la Selección Colombia. Antes del partido ante Suiza por el Mundial 2026, el cantante volvió a demostrar su respaldo al equipo con una publicación que generó comentarios entre los fans.

Artículos relacionados

¿Qué papel ha tenido Ryan Castro en la Selección Colombia?

La relación entre Ryan Castro y la Selección Colombia se ha fortalecido a través de la música y los momentos que el artista ha compartido con varios integrantes del equipo. En 2024, el cantante lanzó “El ritmo que nos une”, una canción creada para la Copa América.

Además, Ryan Castro hizo parte de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 junto a artistas como Shakira y J Balvin. En el Estadio Azteca, compartió escenario con J Balvin, mientras incorporó elementos representativos de la cultura colombiana en su presentación.

¿Qué papel ha tenido Ryan Castro en la Selección Colombia?
Ryan Castro y J Balvin destacaron en la inauguración del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

El cantante también ha tenido acercamientos con los jugadores de la Selección Colombia. Antes del inicio del Mundial, visitó un entrenamiento del equipo en Estados Unidos y compartió con futbolistas como: James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Rafael Borré, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y Jorge Carrascal.

Artículos relacionados

Ryan Castro ha mencionado que con varios integrantes del equipo ha construido una relación cercana, debido a las historias que comparten sobre sus caminos para llegar al fútbol profesional.

¿Qué publicó Ryan Castro por el partido entre Colombia vs. Suiza?

A lo largo del Mundial 2026, Castro ha utilizado sus redes sociales para acompañar a la Selección Colombia y compartir con sus seguidores algunos momentos relacionados con la participación del equipo.

En esta ocasión, antes del encuentro entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, Ryan volvió a mostrar su respaldo al equipo tricolor mediante una publicación en sus historias de Instagram.

¿Qué publicó Ryan Castro por el partido entre Colombia vs. Suiza?
Ryan Castro se pronunció sobre el partido entre Colombia vs. Suiza / (Foto de AFP)

Artículos relacionados

El cantante compartió una fotografía de un desayuno en el que apareció una arepa con huevo frito, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue que el huevo tenía los colores de la bandera colombiana.

La imagen también mostraba un tinto y una gaseosa como acompañantes del desayuno. Sin embargo, más allá del alimento, el mensaje que escribió el artista fue otro de los detalles que generó comentarios.

“Desayunando y ready”, escribió.

Así, Ryan Castro dejó claro que estará pendiente del partido de la Selección Colombia ante Suiza, un duelo que los aficionados podrán seguir en vivo por el Canal RCN y su aplicación oficial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

bailes de mojica en el mundial 2026 Selección Colombia

El baile de Mojica previo al partido contra Suiza que está dando de qué hablar

Los pasos de baile de Mojica han desatado diversos comentarios tras el Mundial 2026.

Mané Díaz sorprendió al contar qué hará si Colombia gana el Mundial 2026 Luis Díaz

Mané Díaz sorprendió al contar qué hará si Colombia gana el Mundial 2026; su promesa causó revuelo

Mané Díaz, padre de Luis Díaz, sorprendió con una promesa que generó comentarios entre los fans, quienes dudan si podrá cumplirla.

esposa de nestor lorenzo en el mundial 2026 Selección Colombia

Ella es la esposa de Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia

El entrenador tiene además dos hijos, uno de ellos trabaja junto a él en la Selección Colombia.

Lo más superlike

El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino Selección Colombia

¿Colombia podría enfrentar a Erling Haaland en el Mundial? Este es el camino que tendría la Tricolor

Si Colombia supera a Suiza y continúa avanzando en el Mundial 2026, existe un escenario en el que podría enfrentarse a Erling Haaland

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?