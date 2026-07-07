Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

Ryan Castro se convirtió en uno de los artistas colombianos que ha acompañado de cerca el camino de la Selección Colombia. Antes del partido ante Suiza por el Mundial 2026, el cantante volvió a demostrar su respaldo al equipo con una publicación que generó comentarios entre los fans.

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¿Qué papel ha tenido Ryan Castro en la Selección Colombia?

La relación entre Ryan Castro y la Selección Colombia se ha fortalecido a través de la música y los momentos que el artista ha compartido con varios integrantes del equipo. En 2024, el cantante lanzó “El ritmo que nos une”, una canción creada para la Copa América.

Además, Ryan Castro hizo parte de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 junto a artistas como Shakira y J Balvin. En el Estadio Azteca, compartió escenario con J Balvin, mientras incorporó elementos representativos de la cultura colombiana en su presentación.

Ryan Castro y J Balvin destacaron en la inauguración del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

El cantante también ha tenido acercamientos con los jugadores de la Selección Colombia. Antes del inicio del Mundial, visitó un entrenamiento del equipo en Estados Unidos y compartió con futbolistas como: James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Rafael Borré, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y Jorge Carrascal.

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Ryan Castro ha mencionado que con varios integrantes del equipo ha construido una relación cercana, debido a las historias que comparten sobre sus caminos para llegar al fútbol profesional.

¿Qué publicó Ryan Castro por el partido entre Colombia vs. Suiza?

A lo largo del Mundial 2026, Castro ha utilizado sus redes sociales para acompañar a la Selección Colombia y compartir con sus seguidores algunos momentos relacionados con la participación del equipo.

En esta ocasión, antes del encuentro entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, Ryan volvió a mostrar su respaldo al equipo tricolor mediante una publicación en sus historias de Instagram.

Ryan Castro se pronunció sobre el partido entre Colombia vs. Suiza / (Foto de AFP)

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El cantante compartió una fotografía de un desayuno en el que apareció una arepa con huevo frito, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue que el huevo tenía los colores de la bandera colombiana.

La imagen también mostraba un tinto y una gaseosa como acompañantes del desayuno. Sin embargo, más allá del alimento, el mensaje que escribió el artista fue otro de los detalles que generó comentarios.

“Desayunando y ready”, escribió.

Así, Ryan Castro dejó claro que estará pendiente del partido de la Selección Colombia ante Suiza, un duelo que los aficionados podrán seguir en vivo por el Canal RCN y su aplicación oficial.