Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El baile de Mojica previo al partido contra Suiza que está dando de qué hablar

Los pasos de baile de Mojica han desatado diversos comentarios tras el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
bailes de mojica en el mundial 2026
Mojica cautiva con sus pasos de baile/AFP: ULISES RUIZ

El futbolista Johan Mojica ha causado revuelo luego de protagonizar divertidos bailes previos al partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza.

Artículos relacionados

¿Quién es Johan Mojica?

El jugador colombiano hace parte de la Selección Colombia y juega como lateral izquierdo, donde ha logrado destacarse en varios partidos del Mundial 2026.

Mojica nació en Cali en 1992 y actualmente hace parte del RCD Mallorca de España.

El deportista no solo suele acaparar la atención por su talento futbolístico, sino también por su particular personalidad.

mojica en el mundial 2026

Si bien, se conoce que los jugadores colombianos suelen celebrar sus goles y triunfos bailando, recientemente Mojica ha llamado la atención de todos con sus movimientos de cadera.

Artículos relacionados

¿Qué baile protagonizó Mojica antes del partido contra Suiza en el Mundial 2026?

Johan Mojica compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en el que se dejó ver realizando un trend viral de la canción "Tototo" de la artista Aria Vega.

En la grabación se ve al deportista bailando esta canción desde el cuarto del hotel y luciendo la ropa deportiva de la Selección Colombia.

mojica bailando en el mundial 2026

Con dicha grabación aprovechó para pedirles a sus fanáticos que espera que los sigan apoyando en el partido contra Suiza.

"Unidos por nuestro país. Vamos con TÓ. Que me demuestren que nos apoyan con TÓ", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos lo elogiaron y otros no tardaron en tomar la situación con humor.

"Mojica haciendo de todo menos entrenando", "así lo quiero ver en la cancha", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus admiradores.

Artículos relacionados

¿Mojica bailó en el banderazo de Colombia en Canadá?

Durante el banderazo de Colombia en Canadá, donde reúnen miles de hinchas para apoyar a la tricolor, que se dio afuera del hotel de los jugadores; los seguidores le pidieron a Mojica bailar y este no dudó en complacerlos.

En la grabaciones que se han vuelto virales en redes sociales, se escucha a todos gritarles "Mojica tírate un paso" y este procede a cautivar con sus movimientos, provocando la euforia de los colombianos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 Selección Colombia

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

Ryan Castro volvió a mostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 con un gesto que generó todo tipo de comentarios.

Mané Díaz sorprendió al contar qué hará si Colombia gana el Mundial 2026 Luis Díaz

Mané Díaz sorprendió al contar qué hará si Colombia gana el Mundial 2026; su promesa causó revuelo

Mané Díaz, padre de Luis Díaz, sorprendió con una promesa que generó comentarios entre los fans, quienes dudan si podrá cumplirla.

esposa de nestor lorenzo en el mundial 2026 Selección Colombia

Ella es la esposa de Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia

El entrenador tiene además dos hijos, uno de ellos trabaja junto a él en la Selección Colombia.

Lo más superlike

El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino Selección Colombia

¿Colombia podría enfrentar a Erling Haaland en el Mundial? Este es el camino que tendría la Tricolor

Si Colombia supera a Suiza y continúa avanzando en el Mundial 2026, existe un escenario en el que podría enfrentarse a Erling Haaland

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?