El futbolista Johan Mojica ha causado revuelo luego de protagonizar divertidos bailes previos al partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza.

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¿Quién es Johan Mojica?

El jugador colombiano hace parte de la Selección Colombia y juega como lateral izquierdo, donde ha logrado destacarse en varios partidos del Mundial 2026.

Mojica nació en Cali en 1992 y actualmente hace parte del RCD Mallorca de España.

El deportista no solo suele acaparar la atención por su talento futbolístico, sino también por su particular personalidad.

Si bien, se conoce que los jugadores colombianos suelen celebrar sus goles y triunfos bailando, recientemente Mojica ha llamado la atención de todos con sus movimientos de cadera.

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¿Qué baile protagonizó Mojica antes del partido contra Suiza en el Mundial 2026?

Johan Mojica compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en el que se dejó ver realizando un trend viral de la canción "Tototo" de la artista Aria Vega.

En la grabación se ve al deportista bailando esta canción desde el cuarto del hotel y luciendo la ropa deportiva de la Selección Colombia.

Con dicha grabación aprovechó para pedirles a sus fanáticos que espera que los sigan apoyando en el partido contra Suiza.

"Unidos por nuestro país. Vamos con TÓ. Que me demuestren que nos apoyan con TÓ", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos lo elogiaron y otros no tardaron en tomar la situación con humor.

"Mojica haciendo de todo menos entrenando", "así lo quiero ver en la cancha", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus admiradores.

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¿Mojica bailó en el banderazo de Colombia en Canadá?

Durante el banderazo de Colombia en Canadá, donde reúnen miles de hinchas para apoyar a la tricolor, que se dio afuera del hotel de los jugadores; los seguidores le pidieron a Mojica bailar y este no dudó en complacerlos.

En la grabaciones que se han vuelto virales en redes sociales, se escucha a todos gritarles "Mojica tírate un paso" y este procede a cautivar con sus movimientos, provocando la euforia de los colombianos.